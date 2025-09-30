logo_ukra

BTC/USD

113097

ETH/USD

4168.41

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Президент Польщі відреагував на скандал зі снюсом на Генасамблеї ООН: що заявив
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент Польщі відреагував на скандал зі снюсом на Генасамблеї ООН: що заявив

Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив інцидент зі снюсом на Генасамблеї ООН.

30 вересня 2025, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував скандал, що виник після того, як камери зафіксували його під час використання снюсу на Генеральній асамблеї ООН. Попри хвилю критики, він визнав, що не планує найближчим часом відмовлятися від нікотину, але порадив іншим не повторювати за ним.

Президент Польщі відреагував на скандал зі снюсом на Генасамблеї ООН: що заявив

Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел

Кароль Навроцький в інтерв’ю Radio ZET пояснив свою позицію щодо вживання снюсу.

"Я не намагаюся кинути вживати нікотин. Коли я почну кидати, я це зроблю, бо в мене дуже сильна воля. Але я нікому не раджу вживати нікотин. Краще жити без нього", — сказав Навроцький.

На думку президента Польщі реакція на інцидент зі вживання снюсу йому видається перебільшеною.

"Забавно, що нікотиновий пакетик викликає стільки інтересу, тоді як на форумі ООН багато делегатів курять сигарети та сигари. Це смішно. Найкраще взагалі нічого не курити і нічого не використовувати", — вказав польський лідер.

Навроцький розповів, що звик до снюсу під час служби завдяки колегам, але не отримує від нього особливого задоволення. За його словами, "це радше спосіб компенсувати дефіцит нікотину" та додав, що "колись я кину".

Президент Польщі відреагував на скандал зі снюсом на Генасамблеї ООН: що заявив - фото 2

Навроцький кладе пакетик снюсу на Генасамблеї ООН

Відео з Генасамблеї ООН, де Навроцький використовує снюс, швидко поширилося мережею 22 вересня. Це викликало шквал критики серед польських політиків та громадськості. Опоненти президента заявили, що подібна поведінка виглядає як неповага до міжнародної аудиторії та статусу, який він представляє. Деякі політичні діячі поставили під сумнів здатність Навроцького належно виконувати обов’язки, зважаючи на можливу залежність від стимулянтів.

Снюс — це тютюновий або нікотиновий пакетик, який закладають під губу. У низці країн його продаж заборонений, але він залишається популярним серед військових та спортсменів завдяки швидкій дії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що курйозний випадок стався з Трампом під час виступу на Генасамблеї ООН.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tvn24.pl/polska/karol-nawrocki-o-woreczkach-tytoniowych-nie-polecam-st8674735
Теги:

Новини

Всі новини