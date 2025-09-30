Президент Польщі відреагував на скандал зі снюсом на Генасамблеї ООН: що заявив

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував скандал, що виник після того, як камери зафіксували його під час використання снюсу на Генеральній асамблеї ООН. Попри хвилю критики, він визнав, що не планує найближчим часом відмовлятися від нікотину, але порадив іншим не повторювати за ним.

Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел

Кароль Навроцький в інтерв’ю Radio ZET пояснив свою позицію щодо вживання снюсу.

"Я не намагаюся кинути вживати нікотин. Коли я почну кидати, я це зроблю, бо в мене дуже сильна воля. Але я нікому не раджу вживати нікотин. Краще жити без нього", — сказав Навроцький.

На думку президента Польщі реакція на інцидент зі вживання снюсу йому видається перебільшеною.

"Забавно, що нікотиновий пакетик викликає стільки інтересу, тоді як на форумі ООН багато делегатів курять сигарети та сигари. Це смішно. Найкраще взагалі нічого не курити і нічого не використовувати", — вказав польський лідер.

Навроцький розповів, що звик до снюсу під час служби завдяки колегам, але не отримує від нього особливого задоволення. За його словами, "це радше спосіб компенсувати дефіцит нікотину" та додав, що "колись я кину".

Навроцький кладе пакетик снюсу на Генасамблеї ООН

Відео з Генасамблеї ООН, де Навроцький використовує снюс, швидко поширилося мережею 22 вересня. Це викликало шквал критики серед польських політиків та громадськості. Опоненти президента заявили, що подібна поведінка виглядає як неповага до міжнародної аудиторії та статусу, який він представляє. Деякі політичні діячі поставили під сумнів здатність Навроцького належно виконувати обов’язки, зважаючи на можливу залежність від стимулянтів.

Снюс — це тютюновий або нікотиновий пакетик, який закладають під губу. У низці країн його продаж заборонений, але він залишається популярним серед військових та спортсменів завдяки швидкій дії.

