Курйозний випадок стався з Трампом під час виступу на Генасамблеї ООН (ВІДЕО)

На 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН виступ президента США Дональда Трампа супроводжувався курйозним випадком. Під час промови відмовив телесуфлер, тож американському лідеру довелося виголошувати заяву імпровізовано, інколи підглядаючи у листки паперу.

У Трампа відмовив телесуфлер. Фото з відкритих джерел

Коли Трамп піднявся на трибуну, він опинився у незручному становищі. Як з’ясувалося, техніка дала збій і телесуфлер не працював.

"Я не проти виголосити цю промову без телесуфлера, бо телесуфлер не працює. Той, хто керує цим телесуфлером — великі проблеми", — сказав Трамп відреагувавши на інцидент.

Після цього президент вирішив говорити без підготовленого тексту.

Попри курйоз, Трамп використав свій виступ для традиційних політичних заяв. Він наголосив, що США мають "найсильнішу економіку, кордони, армію, дружбу та дух" і назвав сучасний період "золотим віком Америки". Окремо Трамп критикував політику Джо Байдена та згадав про свої успіхи з нелегальною міграцією та інвестиціями.

У промові Трамп також повідомив, що під час його президентства США нібито завершили "сім нескінченних воєн",

"За сім місяців я завершив сім нескінченних війн. Деякі тривали 31 рік, одна — 36, інша — 28. Камбоджа та Таїланд, Косово та Сербія, Конго та Руанда, Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан", — сказав Трамп.

Попри заяви Трампа про завершення цих війн, частина з них досі продовжується, а інші були тимчасовими конфліктами.

