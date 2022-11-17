Президент Польши посетит похороны мужчин, погибших от взрыва ракеты

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Vitalii Rozkariaka
Предстоящие
похороны погибших во время разрыва ракеты в Польше будут носить государственный
характер. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу президента,
отмечая, что глава государства лично посетит Пшеводов, чтобы проводить
трагически погибших мужчин в последний путь.
Анджей Дуда, из открытых источников
По имеющимся
данным, предложение придать процедуре погребения государственный характер
поступила от Канцелярии премьер-министра Польши. Семьи погибших позитивно
восприняли данную идею и согласились на приезд Анджея Дуды.
По состоянию на
сегодня детали погребения неизвестны, как и дата со временем похорон. Известно,
что это связывают с затянувшейся процедурой проведения судебной экспертизы тел
погибших. Трагически скончавшиеся мужчины до сих пор находятся в Люблинском
медицинском университете, там должны будут установить точную причину смерти.
Как сообщает
издание Wyborcza, с семьями погибших также связались представители главы Люблинского
воеводства, предложившие им всяческую помощь и поддержку. Известно, что
пострадавшие стороны уже получили солидную одноразовую выплату от
правительства. Помимо этого, уточняют СМИ, в будущем члены семей погибших
мужчин будут получать ежемесячные пенсии.
Несмотря на то,
что точной даты похорон не указывают, известно, что сегодня во второй половине
дня в деревню Пшеводов приедет президент Дуда. Эту поездку он решил совместить
с рабочим визитом в Жешув, который находиться в 200 километрах от населенного
пункта, где произошла трагедия.
Напомним, ранее
мы сообщали, что польский эксперт по безопасности отметил, что НАТО не сможет и
не будет реагировать на каждое незаконное пересечение границы с Польшей. Об
этом он заявил после трагической кончины мужчин в Пшеводове.
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