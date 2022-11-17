Президент Польши посетит похороны мужчин, погибших от взрыва ракеты

Предстоящие похороны погибших во время разрыва ракеты в Польше будут носить государственный характер. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу президента, отмечая, что глава государства лично посетит Пшеводов, чтобы проводить трагически погибших мужчин в последний путь.

Анджей Дуда, из открытых источников

По имеющимся данным, предложение придать процедуре погребения государственный характер поступила от Канцелярии премьер-министра Польши. Семьи погибших позитивно восприняли данную идею и согласились на приезд Анджея Дуды.

По состоянию на сегодня детали погребения неизвестны, как и дата со временем похорон. Известно, что это связывают с затянувшейся процедурой проведения судебной экспертизы тел погибших. Трагически скончавшиеся мужчины до сих пор находятся в Люблинском медицинском университете, там должны будут установить точную причину смерти.

Как сообщает издание Wyborcza, с семьями погибших также связались представители главы Люблинского воеводства, предложившие им всяческую помощь и поддержку. Известно, что пострадавшие стороны уже получили солидную одноразовую выплату от правительства. Помимо этого, уточняют СМИ, в будущем члены семей погибших мужчин будут получать ежемесячные пенсии.

Несмотря на то, что точной даты похорон не указывают, известно, что сегодня во второй половине дня в деревню Пшеводов приедет президент Дуда. Эту поездку он решил совместить с рабочим визитом в Жешув, который находиться в 200 километрах от населенного пункта, где произошла трагедия.

Напомним, ранее мы сообщали, что польский эксперт по безопасности отметил, что НАТО не сможет и не будет реагировать на каждое незаконное пересечение границы с Польшей. Об этом он заявил после трагической кончины мужчин в Пшеводове.

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