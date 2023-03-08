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Президент Польши сделал новое заявление об украинских пилотах

Анджей Дуда уверяет, что украинские военные пилоты должны управлять истребителями F-16.

сегодня, 18:25
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Автор:

Slava Kot

Польский президент Анджей Дуда убежден, что украинским пилотам необходимо уже учить руководить истребителями F-16, ведь ВСУ хочет быть на уровне НАТО и использовать подобную военную технику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Президент Польши сделал новое заявление об украинских пилотах

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда находится с официальным визитом в ОАЭ, где подчеркивает влияние российской пропаганды. Большинство стран Ближнего Востока остаются нейтральными и наполняют свои бюджеты с помощью высокой цены на нефть, резко возросшей из-за российского вторжения. Кроме того, Россия пытается использовать Ближний Восток для обхода санкций.


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"Я убеждаю их быть очень чувствительными к российской пропаганде", — сказал Дуда перед встречей с чиновниками из ОАЭ.

Также во время разговора польский президент отметил необходимость учить украинских пилотов для того, чтобы они были на уровне НАТО.

"Подготовка Украины пилотов важна и крайне необходима", — говорит Анджей Дуда.

В настоящее время украинские пилоты учатся в Великобритании, а несколько дней назад были отправлены в США для тестовых учений на авиасимуляторах, имитирующих работу истребителей F-16.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, который сказал: "Если мы этого не сделаем, результат войны будет под угрозой", имея в виду увеличить поставки артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Также "Комментарии" писали, что националисты в Польше сорвали выступление украинской писательницы Оксаны Забужко, которая планировала презентовать свою книгу "Самое длинное путешествие".




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/03/07/politics/trump-desantis-ukraine-2024-campaign/index.html
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