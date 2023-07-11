Президент Польши заявил, что ему жалко российских солдат

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Польша и Анджей Дуда высказался в отношении российских солдат, которых руководство Кремля отправляет на войну в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Дуда считает, что в России "мысли разделились" относительно войны в Украине. Кроме того, польский президент добавляет, что в РФ происходят ужасные вещи: там гибнут люди не только на фронте, но и при загадочных обстоятельствах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Несмотря на свою жесткую позицию по отношению к Кремлю Дуда выразил соболезнования русским солдатам.
Однако президент Польши сразу объясняет, что именно Россия виновата в войне против Украины.
Президент Польши также высказался относительно возможного будущего Путина. По его словам, после мятежа Пригожина она открыта. Кроме того, Дуда означал возможность новых восстаний в России, ведь там есть разные силы, которые выступают друг против друга.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше резко критикуют президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуду из-за их совместных заявлений в честь погибших.
Также "Комментарии" писал о Владимире Зеленском, который рассказал о расколе в российском обществе. Президент Украины отметил, что россияне находятся под серьезным сомнением по отношению к политике Владимира Путина и идее войны против Украины.
Обсуждения
Новости