Президент Польши заявил, что ему жалко российских солдат

Президент Польша и Анджей Дуда высказался в отношении российских солдат, которых руководство Кремля отправляет на войну в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Дуда считает, что в России "мысли разделились" относительно войны в Украине. Кроме того, польский президент добавляет, что в РФ происходят ужасные вещи: там гибнут люди не только на фронте, но и при загадочных обстоятельствах.

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Несмотря на свою жесткую позицию по отношению к Кремлю Дуда выразил соболезнования русским солдатам.

"Чисто по-человечески мне жаль простых солдат, которых Путин отправляет на фронт в плохом снаряжении", – говорит Анджей Дуда.

Однако президент Польши сразу объясняет, что именно Россия виновата в войне против Украины.

"Россия напала на Украину безосновательно. Россия просто хочет захватить территорию и чтобы Украина подчинилась. Мы не можем этого допустить, это нужно остановить", – говорит Дуда.

Президент Польши также высказался относительно возможного будущего Путина. По его словам, после мятежа Пригожина она открыта. Кроме того, Дуда означал возможность новых восстаний в России, ведь там есть разные силы, которые выступают друг против друга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше резко критикуют президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуду из-за их совместных заявлений в честь погибших.

Также "Комментарии" писал о Владимире Зеленском, который рассказал о расколе в российском обществе. Президент Украины отметил, что россияне находятся под серьезным сомнением по отношению к политике Владимира Путина и идее войны против Украины.