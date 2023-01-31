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Президент Соединенных Штатов Джо Байден приедет в Польшу: зачем?

Байден опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты передали украинской армии истребители F16

сегодня, 14:31
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Во время недавней пресс-конференции президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что в скором времени намерен посетить Польшу с рабочим визитом. Отмечается, что конкретной даты своего приезда в граничащую с Украиной страну, американский политик не назвал, как собственно говоря, и самих причин поездки. Об это сообщает польское издание Polsatnews.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приедет в Польшу: зачем?

Джо Байден, из открытых источников

В данном контексте стоит отметить, что во время ответов на вопросы журналистов, Байден также неоднократно вспоминал об Украине. В частности, политик опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты передали украинской армии истребители F16. Слухи об этом начали расходиться миром, когда министр обороны Украины на прошлой неделе заявил, что "после получения Украиной танков, она продолжит давить на страны Запада с целью получения истребителей".

В своем недавнем материале известный ресурс Reuters написал, что Польша в данный момент является самым верным союзником Украины, который помогает ей в получении разнообразной помощи и поддерживает во всех вопросах. На фоне этого можно лишь предполагать, зачем Джо Байдет едет в Польшу, учитывая, что ни Белый дом, ни польские власти никак не комментируют данного события.

Напомним, ранее мы сообщали, что в польском Катовице состоялся мощный взрыв. В результате утечки газа, как пишут местные СМИ, был разрушен трехэтажный дом, в котором, по предварительным данным, находилось около 9 человек. Как заявил воевода, одна из женщин, которую спасателям удалось разыскать, умерла от травм, еще одну девушку продолжают искать спасатели, другие жильцы – госпитализированы. 



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-01-31/prezydent-usa-joe-biden-odwiedzi-polske/?ref=kafle
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