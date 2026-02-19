Приближается что-то страшное: почему Туск призвал поляков немедленно покинуть Иран

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан страны немедленно покинуть Иран. Об этом польский премьер заявил во время общения со СМИ во время поездки на военный полигон под Варшавой, сообщает RMF24.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Пожалуйста, немедленно покиньте Иран и ни при каких обстоятельствах не путешествуйте в эту страну. Я не хочу никого здесь пугать каким-либо возможным развитием событий. Возможность яростного конфликта очень и очень реальна", — сказал премьер-министр.

Глава польского правительства также попросил граждан "отнестись серьезно" к его предупреждению. Ведь, добавил Туск, если разразится "горячая" война, то "возможность эвакуации будет исключена".

Спикер Министерства иностранных дел Мацей Вевир добавил, что в системе Odyseusz зарегистрированы три гражданина Польши, долгосрочно проживающие в Иране.

"Наше ведомство постоянно следит за ситуацией и готово ко всем возможным сценариям. Пока мы не сокращаем численность персонала", — сказал Вевир.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения военных ударов по Ирану, включая сценарий начала операции уже в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники администрации.

По их данным, чиновники по национальной безопасности доложили президенту, что американские военные готовы к проведению ударов в кратчайшие сроки. Однако окончательное решение пока не принято. Источники утверждают, что Трамп в частных обсуждениях высказывался как в поддержку военного сценария, так и против него, продолжая консультироваться с советниками и союзниками.

На фоне этих обсуждений США резко усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. В регионе уже находится авианосная группа USS Abraham Lincoln, а вторая группа во главе с USS Gerald Ford направляется в зону потенциального конфликта. По данным мониторинга, корабли Ford сейчас находятся у побережья Западной Африки.



