Наближається щось дуже страшне: чому Туск закликав поляків негайно залишити Іран

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав громадян країни "негайно покинути" Іран. Про це польський прем’єр заявив під час спілкуванні зі ЗМІ під час поїздки на військовий полігон під Варшавою, повідомляє RMF24.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

"Будь ласка, негайно покиньте Іран і за жодних обставин не подорожуйте до цієї країни. Я не хочу нікого тут лякати будь-яким можливим розвитком подій. Можливість запеклого конфлікту дуже й дуже реальна", — сказав прем’єр-міністр.

Керівник польського уряду також попросив громадян "поставитися серйозно" до його попередження. Адже, додав Туск, якщо спалахне "гаряча" війна, то "можливість евакуації буде виключена".

Речник Міністерства закордонних справ Мацей Вевір додав, що в системі Odyseusz зареєстровано трьох громадян Польщі, які довгостроково проживають в Ірані.

"Наше відомство постійно стежить за ситуацією та готове до всіх можливих сценаріїв. Наразі ми не скорочуємо чисельність персоналу", — сказав Вевір.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання військових ударів по Ірану, включаючи сценарій початку операції вже найближчими днями. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

За їхніми даними, високопосадовці з національної безпеки доповіли президентові, що американські військові готові до проведення ударів у найкоротший термін. Проте остаточного рішення поки що не прийнято. Джерела стверджують, що Трамп у приватних обговореннях висловлювався як на підтримку військового сценарію, так і проти нього, продовжуючи консультуватися з радниками та союзниками.

На тлі цих обговорень США різко посилили свою військову присутність на Близькому Сході. У регіоні вже знаходиться авіаносна група USS Abraham Lincoln, а друга група на чолі з USS Gerald Ford прямує до зони потенційного конфлікту. За даними моніторингу, кораблі Ford на даний момент знаходяться біля узбережжя Західної Африки.



