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Проблемы на дорогах в Польше не только из-за протестов фермеров: движение усложняет и армия

На дорогах в Польше будет затруднено движение из-за действий армии. По территории Польши будет происходить масштабное движение военных колонн.

28 февраля 2024, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Из-за протестов польских фермеров заблокированы не только дороги на пропускных пунктах с Украиной, но и в других местах, в частности, происходило блокирование путей в Варшаву. Однако оказывается, что из-за масштабных военных учений НАТО, предусматривающих перевозку тяжелой техники и многочисленных военных колонн, также будет затруднено движение на некоторых дорогах в Польше.

Проблемы на дорогах в Польше не только из-за протестов фермеров: движение усложняет и армия

Из-за военных учений НАТО в Польше затруднено движение на дорогах. Фото из открытых источников

Издание RMF 24 сообщает, что в Польше будет затруднено движение через военные учения НАТО Steadfast Defender 2024. Они будут проходить в трансатлантическом регионе с 22 января по 31 мая 2024 года.

В рамках этих маневров НАТО в Польше пройдут учения под кодовым названием Dragon-24, которые пройдут с 25 февраля по 14 марта 2024 года. В них примут участие около 20 тысяч военных и 3,5 тысячи единиц техники из 9 стран НАТО. Их главная цель – усовершенствование способности реагировать на военные и невоенные угрозы во время кризиса и открытого вооруженного конфликта.

"В ближайшие дни водителям следует ожидать присутствия колонн военных на дорогах и перебои в движении. Колонны будут сопровождать и охранять Военная полиция и отделы управления дорожным движением Войска Польского в сотрудничестве с полицией", — отмечает издание.

Польская полиция призывает водителей быть осторожными и не проезжать между военными автомобилями. Кроме того, полиция обратилась к общественности с призывом не публиковать в интернете материалы, способные обнаружить перемещение войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВД Польши отреагировали на высыпание украинского зерна.

Также "Комментарии" писали, что польские перевозчики собираются возобновить свои протесты и присоединиться к польским фермерам, чтобы блокировать границу Украины.



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Источник: https://www.rmf24.pl/regiony/slaskie/news-w-czwartek-i-piatek-przejazd-pojazdow-wojskowych-w-slaskiem,nId,7357145#crp_state=1
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