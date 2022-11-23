Продолжение скандала: в Польше украинцы отказываются выселяться с бесплатного жилья

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Vitalii Rozkariaka
Украинцы, которых
обязали покинуть бесплатное жилье в Познани до конца ноября, отказываются
выселяться. Беженцы во время встречи с представителем мэрии отметили, что
готовы к независимости и аренде квартир за собственные деньги, однако, чтобы
встать на ноги, им необходимо еще время. Переселенцы просят местных властей
позволить им остаться в гостинице "Икар", в которой они жили долгое
время, хотя-бы до весны.
фото тематическое, из открытых источников
Пресс-секретарь
местного воеводы (главы области) Матеуш Дашкевич, присутствовавший на встрече
отметил, что местные власти учли все пожелания переселенцев и нашли возможность
расселить их непосредственно в самой Познани, а не в пригороде, как предлагалось
ранее. Предлагаемое жилье, добавил представитель местного самоуправления, также
будет бесплатным, однако отвыкать к "жизни вместе" все-же придется, ведь найти еще
один пустой отель, способный уместить порядка 250 человек, невозможно.
"Мы подготовили,
по нашему мнению, очень хорошее предложение для беженцев, с учетом всех их
пожеланий. Мы нашли локации, которые находятся в самой Познани, в
непосредственной близости к центру города, как того и хотели сами переселенцы",
— добавил Дашкевич.
Несмотря на
попытку угодить, украинцы все равно не хотят выселяться с гостиницы "Икар",
продолжая уговаривать властей оставить их там хотя-бы до весны. В частности,
среди причин, по которым беженцы не хотят менять жилье, боязнь начать "работать
за жилье" и возможный переезд в маленький городок или село, где нет работы для
взрослых и школ для детей.
В данный момент
дискуссии на эту тему продолжаются, однако уже 1 декабря станет все ясно, кто
же возьмет верх в споре, украинские переселенцы, или же власти Познани,
требующие покинуть гостиницу "Икар", находящуюся на их содержании.
Напомним, ранее
мы сообщали о выпуске коллекции марок, посвященной дружбе между Украиной и
Польшей.
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