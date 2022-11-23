Продолжение скандала: в Польше украинцы отказываются выселяться с бесплатного жилья

Украинцы, которых обязали покинуть бесплатное жилье в Познани до конца ноября, отказываются выселяться. Беженцы во время встречи с представителем мэрии отметили, что готовы к независимости и аренде квартир за собственные деньги, однако, чтобы встать на ноги, им необходимо еще время. Переселенцы просят местных властей позволить им остаться в гостинице "Икар", в которой они жили долгое время, хотя-бы до весны.

фото тематическое, из открытых источников

Пресс-секретарь местного воеводы (главы области) Матеуш Дашкевич, присутствовавший на встрече отметил, что местные власти учли все пожелания переселенцев и нашли возможность расселить их непосредственно в самой Познани, а не в пригороде, как предлагалось ранее. Предлагаемое жилье, добавил представитель местного самоуправления, также будет бесплатным, однако отвыкать к "жизни вместе" все-же придется, ведь найти еще один пустой отель, способный уместить порядка 250 человек, невозможно.

"Мы подготовили, по нашему мнению, очень хорошее предложение для беженцев, с учетом всех их пожеланий. Мы нашли локации, которые находятся в самой Познани, в непосредственной близости к центру города, как того и хотели сами переселенцы", — добавил Дашкевич.

Несмотря на попытку угодить, украинцы все равно не хотят выселяться с гостиницы "Икар", продолжая уговаривать властей оставить их там хотя-бы до весны. В частности, среди причин, по которым беженцы не хотят менять жилье, боязнь начать "работать за жилье" и возможный переезд в маленький городок или село, где нет работы для взрослых и школ для детей.

В данный момент дискуссии на эту тему продолжаются, однако уже 1 декабря станет все ясно, кто же возьмет верх в споре, украинские переселенцы, или же власти Познани, требующие покинуть гостиницу "Икар", находящуюся на их содержании.

Напомним, ранее мы сообщали о выпуске коллекции марок, посвященной дружбе между Украиной и Польшей.

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