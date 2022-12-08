Продукты, техника и генератор для полевого госпиталя: польская газета отправила в Украину три гуманитарных конвоя

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Vitalii Rozkariaka
Ведущая газета
Польши – Wyborcza, которая известна также благодаря своему одноименному
Интернет-ресурсу, отчиталась, куда потратила собранные средства в рамках
благотворительной акции "Тепло для Украины". Буквально на днях в Украину
отправилось три гуманитарных конвоя, сообщила редакция издания, которые,
уточняют журналисты, перевезли через границу почти 20 тонн груза.
фото тематическое, из открытых источников
По имеющимся
данным, среди груза, отправленного в Украину, были не только моющие и
гигиенические средства, медикаменты и свечи, но и более солидные "подарки" —
холодильники, стиральные машины, огромное количество продуктов питания, а также
огромный генератор для полевого госпиталя в Купянске.
Известно, что все
три гуманитарных конвоя были отправлены в разные регионы Украины, два из них на
Восток – туда, откуда только недавно были изгнаны российские оккупанты. Третий
конвой отправился во Львов и Тернополь, в эти города были переданы все
необходимые вещи и средства для лечения раненых украинских солдат, а также
продукты питания и теплые зимние вещи для беженцев с Харькова, Херсона,
Запорожья, Мариуполя и т.д.
Издание Wyborcza
в своем отчете о проделанной работе также поблагодарила всех своих читателей,
которые приобщились к сбору денежных средств. В общей сложности газете удалось
собрать порядка 200 тысяч злотых (около 1,6 миллиона гривен) всего за два
месяца (октябрь-ноябрь).
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что мэр Варшавы открыто обратился к
Европейскому парламенту с просьбой срочно выделить средства местным органам
самоуправления для дальнейшего оказания помощи беженцам с Украины. По словам
чиновника, финансовые возможности Польши и в частности ее столицы не безграничные.
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