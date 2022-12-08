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Продукты, техника и генератор для полевого госпиталя: польская газета отправила в Украину три гуманитарных конвоя

Два из трех гуманитарных конвоев отправилось на Восток Украины, в недавно освобожденные города

сегодня, 08:57
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Ведущая газета Польши – Wyborcza, которая известна также благодаря своему одноименному Интернет-ресурсу, отчиталась, куда потратила собранные средства в рамках благотворительной акции "Тепло для Украины". Буквально на днях в Украину отправилось три гуманитарных конвоя, сообщила редакция издания, которые, уточняют журналисты, перевезли через границу почти 20 тонн груза.

Продукты, техника и генератор для полевого госпиталя: польская газета отправила в Украину три гуманитарных конвоя

фото тематическое, из открытых источников

По имеющимся данным, среди груза, отправленного в Украину, были не только моющие и гигиенические средства, медикаменты и свечи, но и более солидные "подарки" — холодильники, стиральные машины, огромное количество продуктов питания, а также огромный генератор для полевого госпиталя в Купянске.

Известно, что все три гуманитарных конвоя были отправлены в разные регионы Украины, два из них на Восток – туда, откуда только недавно были изгнаны российские оккупанты. Третий конвой отправился во Львов и Тернополь, в эти города были переданы все необходимые вещи и средства для лечения раненых украинских солдат, а также продукты питания и теплые зимние вещи для беженцев с Харькова, Херсона, Запорожья, Мариуполя и т.д.

Издание Wyborcza в своем отчете о проделанной работе также поблагодарила всех своих читателей, которые приобщились к сбору денежных средств. В общей сложности газете удалось собрать порядка 200 тысяч злотых (около 1,6 миллиона гривен) всего за два месяца (октябрь-ноябрь).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что мэр Варшавы открыто обратился к Европейскому парламенту с просьбой срочно выделить средства местным органам самоуправления для дальнейшего оказания помощи беженцам с Украины. По словам чиновника, финансовые возможности Польши и в частности ее столицы не безграничные. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75398,29235322,dzieki-wam-znow-zawiezlismy-cieplo-dla-ukrainy.html
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