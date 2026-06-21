"Простой человек этого не поймет": Кулеба раскрыл игру Навроцкого с орденом Зеленского

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Slava Kot
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал скандальное решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. По его словам, он был продиктован внутриполитическими расчетами, а не дипломатической логикой.
Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале заявил, что Кароль Навроцкий оказался в ситуации, где пространство для политического маневра было искусственно сужено. Как считает дипломат, резкая инициатива заставила его действовать в рамках публичного ожидания, где любой шаг назад мог быть воспринят как слабость.
Эксминистр также подчеркнул, что в польском политическом контексте Навроцкий формирует образ "жесткого лидера", и отказ от громкого решения мог бы подорвать этот имидж. По его словам, ситуация приняла форму публичного скандала, понятного широкому электорату.
Кулеба считает, что альтернативные дипломатические инструменты существовали, в частности, отзыв польского посла из Украины для консультации или менее публичные демарши. Однако они не обладали бы таким политическим эффектом внутри страны.
В то же время, он отметил, что и украинская сторона действовала в условиях ограниченного выбора, поскольку любая уступка могла быть воспринята как отказ от исторической позиции и использована в будущем против Украины.
Однако, по убеждению Кулебы, нынешнее обострение не является критическим для двусторонних отношений. Он прогнозирует, что Киев и Варшава смогут вернуться к конструктивному диалогу, ведь у обеих стран есть общие стратегические интересы, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига объявил ультиматум Польше после скандала с орденом.
Также "Комментарии" писали, что бывший президент Польши Квасневский жестко осадил польских политиков за антиукраинскую риторику.