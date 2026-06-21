"Простой человек этого не поймет": Кулеба раскрыл игру Навроцкого с орденом Зеленского

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал скандальное решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. По его словам, он был продиктован внутриполитическими расчетами, а не дипломатической логикой.

Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале заявил, что Кароль Навроцкий оказался в ситуации, где пространство для политического маневра было искусственно сужено. Как считает дипломат, резкая инициатива заставила его действовать в рамках публичного ожидания, где любой шаг назад мог быть воспринят как слабость.

"Когда он объявил о лишении ордена, он максимально сузил пространство для маневра", — отметил Кулеба.

Эксминистр также подчеркнул, что в польском политическом контексте Навроцкий формирует образ "жесткого лидера", и отказ от громкого решения мог бы подорвать этот имидж. По его словам, ситуация приняла форму публичного скандала, понятного широкому электорату.

Кулеба считает, что альтернативные дипломатические инструменты существовали, в частности, отзыв польского посла из Украины для консультации или менее публичные демарши. Однако они не обладали бы таким политическим эффектом внутри страны.

"Но Навроцкому было нужно не это. Навроцкому нужен был политический скандал, понятный простому избирателю. А что там отозвали посла на консультации? Нормальный простой человек этого просто не понимает. А вот самый высокий орден забрали — это человек понимает. Вот что искал Навроцкий", — уверяет Кулеба.

В то же время, он отметил, что и украинская сторона действовала в условиях ограниченного выбора, поскольку любая уступка могла быть воспринята как отказ от исторической позиции и использована в будущем против Украины.

Однако, по убеждению Кулебы, нынешнее обострение не является критическим для двусторонних отношений. Он прогнозирует, что Киев и Варшава смогут вернуться к конструктивному диалогу, ведь у обеих стран есть общие стратегические интересы, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига объявил ультиматум Польше после скандала с орденом.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент Польши Квасневский жестко осадил польских политиков за антиукраинскую риторику.