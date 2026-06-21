"Проста людина цього не зрозуміє": Кулеба розкрив гру Навроцького з орденом Зеленського

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував скандальне рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. За його словами, воно було продиктоване внутрішньополітичними розрахунками, а не дипломатичною логікою.

Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба на своєму YouTube-каналі заявив, що Кароль Навроцький опинився в ситуації, де простір для політичного маневру був штучно звужений. Як вважає дипломат, різка ініціатива змусила його діяти в межах публічного очікування, де будь-який крок назад міг би бути сприйнятий як слабкість.

"Коли він оголосив про позбавлення ордена, він максимально звузив собі простір для маневру", — зазначив Кулеба.

Ексміністр також підкреслив, що в польському політичному контексті Навроцький формує образ "жорсткого лідера", і відмова від гучного рішення могла б підірвати цей імідж. За його словами, ситуація набула форми публічного скандалу, зрозумілого широкому електорату.

Кулеба вважає, що альтернативні дипломатичні інструменти існували, зокрема відкликання польського посла з України для консультації чи менш публічні демарші. Проте вони не мали б такого політичного ефекту всередині країни.

"Але Навроцькому було потрібно не це. Навроцькому був потрібен політичний скандал, зрозумілий простому виборцю. А що там відкликали посла на консультації? Нормальна проста людина цього просто не розуміє. А от найвищий орден забрали – це людина розуміє. Ось що шукав Навроцький", — запевняє Кулеба.

Водночас він зауважив, що й українська сторона діяла в умовах обмеженого вибору, оскільки будь-яка поступка могла бути сприйнята як відмова від історичної позиції та використана в майбутньому проти України.

Однак, на переконання Кулеби, нинішнє загострення не є критичним для двосторонніх відносин. Він прогнозує, що Київ і Варшава зможуть повернутися до конструктивного діалогу, адже обидві країни мають спільні стратегічні інтереси, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сибіга оголосив ультиматум Польщі після скандалу з орденом.

Також "Коментарі" писали, що колишній президент Польщі Кваснєвський жорстко осадив польських політиків за антиукраїнську риторику.