"Проста людина цього не зрозуміє": Кулеба розкрив гру Навроцького з орденом Зеленського

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Slava Kot
Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував скандальне рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. За його словами, воно було продиктоване внутрішньополітичними розрахунками, а не дипломатичною логікою.
Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел
Дмитро Кулеба на своєму YouTube-каналі заявив, що Кароль Навроцький опинився в ситуації, де простір для політичного маневру був штучно звужений. Як вважає дипломат, різка ініціатива змусила його діяти в межах публічного очікування, де будь-який крок назад міг би бути сприйнятий як слабкість.
Ексміністр також підкреслив, що в польському політичному контексті Навроцький формує образ "жорсткого лідера", і відмова від гучного рішення могла б підірвати цей імідж. За його словами, ситуація набула форми публічного скандалу, зрозумілого широкому електорату.
Кулеба вважає, що альтернативні дипломатичні інструменти існували, зокрема відкликання польського посла з України для консультації чи менш публічні демарші. Проте вони не мали б такого політичного ефекту всередині країни.
Водночас він зауважив, що й українська сторона діяла в умовах обмеженого вибору, оскільки будь-яка поступка могла бути сприйнята як відмова від історичної позиції та використана в майбутньому проти України.
Однак, на переконання Кулеби, нинішнє загострення не є критичним для двосторонніх відносин. Він прогнозує, що Київ і Варшава зможуть повернутися до конструктивного діалогу, адже обидві країни мають спільні стратегічні інтереси, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сибіга оголосив ультиматум Польщі після скандалу з орденом.
Також "Коментарі" писали, що колишній президент Польщі Кваснєвський жорстко осадив польських політиків за антиукраїнську риторику.