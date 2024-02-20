logo

BTC/USD

52284.87

ETH/USD

3013.50

LTC/USD

69.65

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Протест фермеров в Польше: полиция расследует появление плаката с призывом к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Протест фермеров в Польше: полиция расследует появление плаката с призывом к Путину

В Польше полиция возбудила уголовное дело за пророссийский плакат на протесте фермеров

20 февраля 2024, 23:41
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Польская полиция возбудила уголовное дело за разжигание ненависти в связи с появлением на митинге фермеров плаката с советской символикой и призывом к российскому диктатору Владимиру Путину.

Протест фермеров в Польше: полиция расследует появление плаката с призывом к Путину

На митинге польских фермеров появился пророссийский плакат. Фото из открытых источников

"Немедленная реакция польской полиции на демонстрацию возмутительных лозунгов во время протеста фермеров в Водзиславском уезде. Полиция и прокуратура проводят расследование в рамках статьи 256.1 Уголовного кодекса. Каждый, кто совершает действия, мотивированные ненавистью к другому человеку, будет привлечен к уголовной ответственности", — заявили в польской полиции.

Как известно, 20 февраля польские фермеры более чем на 100 тракторах перекрыли дорогу у границы с Чехией. На одной из машин был флаг СССР и лозунг "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/PolskaPolicja/status/1760009543667396920?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1760009543667396920%7Ctwgr%5Eab6d4354a5aaa14726caa0cbae6ac4b8ac28f349%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости