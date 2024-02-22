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Протестующие будут бессильны. У Туска придумали, как разблокировать границу для военных грузов

Польша внесет все пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Об этом со ссылкой на премьера Дональда Туска пишет TVN24, передает портал «Комментарии»

сегодня, 16:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Дональда Туска, такое решение, которое будет принято в ближайшие часы, позволит разблокировать движение грузовиков, которые везут в Украину оружие и гуманитарную помощь.

Протестующие будут бессильны. У Туска придумали, как разблокировать границу для военных грузов

Дональд Туск

Как подчеркнул Туск, правительство Польши работает над тем, чтобы обеспечить 100% гарантию того, что военная помощь, техника, боеприпасы и гуманитарная помощь поступит украинской стороне без каких-либо задержек. И именно поэтому должно быть принято решение о внесении переходов, блокируемых польскими фермерами, в объекты критической инфраструктуры.

Когда нововведение будет принято, то, как говорит Туск, это будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Туск отклонил предложение президента Владимира Зеленского провести в ближайшие дни встречу на границе, чтобы урегулировать проблему с блокировкой, организованной фермерами. Вместе с тем премьер сообщил, что встреча украинских и польских чиновников состоится 28 марта. На ней они отговорят, как решить возникшую на границе проблему. Вместе с тем Туск подчеркнул, что польские фермеры имеют его полную поддержку.

Портал "Комментарии" рассказывал, что 21 февраля президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями правительства, на котором обсудил ситуацию на украинско-польской границе. Глава государства пообещал, что будут предприняты быстрые шаги.

После этого Зеленский записал обращение к президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску, в котором призвал их встретиться с ним и украинскими чиновниками на границе для решения вопроса блокады.




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Источник: https://tvn24.pl/polska/premier-donald-tusk-o-granicy-z-ukraina-wprowadzamy-przejscia-graniczne-na-liste-infrastruktury-krytycznej-st7786258
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