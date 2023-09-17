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Провокация на границе с Беларусью: пограничники показали запись

Польские пограничники столкнулись с мигрантами из Беларуси, которые пытаются попасть на территорию их страны.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Польская пограничная служба обнародовала запись инцидента на границе с Беларусью. На видео видно провокационное поведение людей, пытающихся пересечь границу с Польшей.

Провокация на границе с Беларусью: пограничники показали запись

Пограничники показали запись с провокациями на границе с Беларусью

Польша утверждает, что Беларусь привлекает свои внутренние службы для помощи мигрантам в незаконном пересечении границы со странами ЕС. Таким образом, Беларусь пытается создать кризис в европейских странах, прежде всего в Польше и Латвии.


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Недавно польские пограничники опубликовали видео, где зафиксировали мигрантов, двигающихся вдоль польско-белорусской границы в поисках возможности пересечь ее. Группа мигрантов начала совершать провокации, однако не приближалась к польским пограничникам.

"Иностранцы, которым, по мнению некоторых, нужна помощь поляков, вообще не хотят обращаться за международной защитой, они хотят попасть в избранные страны Западной Европы. Они сотрудничают с белорусскими службами, записывают материалы, необходимые службам для пропаганды", — утверждают польские пограничники.

После масштабного миграционного кризиса 2021 года, спровоцированного Беларусью с помощью России с привлечением мигрантов из ближнего востока и азиатских стран для попадания в Европу, Польша начала сооружать электрическое ограждение с камерами на границе между странами. После этого польские пограничники неоднократно фиксировали нарушение границы. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после решения Польши закрыть свои границы для российских автомобилей, у граждан РФ осталась лишь одна возможность попасть в Европу на своих автомобилях с российскими номерами.

Также "Комментарии" писали, что Латвия закрывает пограничный пункт пропуска для белорусов из-за незаконных постоянных попыток мигрантов пересечь границу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8WjNge-jKC8&ab_channel=Stra%C5%BCGraniczna
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