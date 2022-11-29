Пустое помещение на свалке: как живут украинские беженцы в Польше?

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Vitalii Rozkariaka
С начала
российского вторжения в Украину миллионы граждан были вынуждены стать
беженцами. Некоторые отправились к родственникам и друзьям за границу, другим
же пришлось уехать в никуда и пытаться начать жизнь с нуля. В данный момент
наибольшее количество переселенцев находиться в Польше. Жители соседней страны
очень тепло приняли всех украинцев, помогли им с жильем и работой, едой и
деньгами, окружили заботой и вниманием. Несмотря на это, пишет издание Wyborcza,
имеют место быть истории беженцев с более грустным сюжетом.
Жилье переселенки Елены, из открытых источников
Журналисты Wyborcza
собрали рассказы переселенцев, чья жизнь в Польше сложилась не так радужно, как
им хотелось бы. Так, к примеру, девушку по имени Александра заметили возле
одного из популярных супермаркетов – Бедренки, в городе Мокотов. Девушка стояла
там с картонной табличкой, на ней было написано, что она ищет жилье.
При более тесном
общении Александра рассказала, что в Украине работала журналистом. Сейчас же
вынуждена работать дворником в школе, получая минимальную зарплату. Начиная с
марта месяца она с тремя дочками жили в съемной комнате в Варшаве, однако
владелец квартиры недавно попросил освободить жилье. Сейчас девушка со своими
маленькими детьми оказалась на улице.
Другая история,
затронувшая сердца неравнодушных – история Елены, у нее четверо детей. Она
бежала от войны в Варшаву, где работал ее муж. Сейчас их большая семья снимает
большую комнату в пустующем зале возле свалки.
"Это здание помнит еще прошлый век. Оно старое, без ремонта, в нем очень холодно. Расположено оно на свалке, сразу возле мусороперерабатывающего завода", — рассказывает один из источников издания, которому лично удалось пообщаться с Еленой.
Эти истории
принадлежат лишь двум обычным переселенкам, которые сбежали в Польшу, чтобы
уберечь своих детей от бомб и ракет. Однако им повезло не так сильно, как
другим переселенцам, сегодня они нуждаются в помощи и поддержке, однако ли
можно помочь всем? Этот вопрос, конечно же, риторический, ведь к подобным
последствиям российского вторжения мир не был готов, и подобные истории тому
доказательство.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Польше 18-летнюю студентку приговорили к лишению свободы
из-за оскорбления украинок.
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