Путин назвал циничную цель своей поездки на оккупированную Херсонщину

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Лиля Воробьева
Российский президент Путин, несмотря на заявления экспертов о том, что на самом деле его не было на оккупированных украинских территориях, убеждает, что якобы лично посетил захваченную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом пишут российские СМИ.
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На последней встрече с кремлевскими чиновниками, состоявшейся 19 апреля, Путин заверил о том, что сам ездил в оккупированные регионы Украины и посетил их "буквально день назад".
"Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте", — заявил Путин.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о жизни на оккупированных территориях Украины и дал свои указания. Российский президент Путин в очередной раз заявил, что лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР". По его словам, что, кроме встречи с военными, он еще и обратил внимание на низкий уровень жизни на "новых российских территориях". Он поручил чиновникам это исправить.Также "Комментарии" писали о том, что Путин начал предлагать газ дешевле европейской цены, но с условием. Российский президент на фоне масштабных санкций Европы и США против России за вторжение в Украину предложил Казахстану рекордную скидку на газ. Журналисты предполагают, что эту скидку Путин предложил, чтобы Кремль имел возможность склонить президента Касима Жомарта-Токаева на участие в проекте строительства нового трубопровода в Китай. В сообщении издания говорится, что эта скидка, которую обещают, будет рекордной по сравнению со всеми остальными клиентами "Газпрома".
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