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Путин заявил о территориальных претензиях Польши к Украине: жесткий ответ Варшавы

МИД Польши назвал дезинформацией заявления Путина о якобы территориальных претензиях Варшавы к Украине

28 июля 2026, 10:40
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Slava Kot

Министерство иностранных дел Польши резко отреагировало на новые заявления главы РФ Владимира Путина о якобы территориальных претензиях Варшавы к Украине. В польском внешнеполитическом ведомстве назвали эти слова "фальшивыми и полностью безосновательными", подчеркнув, что они являются частью российской информационной войны.

Путин заявил о территориальных претензиях Польши к Украине: жесткий ответ Варшавы

Польша ответила Путину на заявления о территориальных претензиях к Украине. Фото из открытых источников

В заявлении МИД Польши подчеркивается, что страна никогда не выдвигала и не намерена выдвигать никаких территориальных претензий к Украине. Варшава подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах.

"Министерство иностранных дел Республики Польша однозначно исключает очередные фальшивые и полностью безосновательные спекуляции президента Российской Федерации Владимира Путина относительно якобы имперских стремлений соседей и территориального разделения Украины, а также предположения об участии в этом процессе Польши", — отметили в ведомстве.

В Варшаве также заявили, что подобные высказывания Кремля попытаются посеять недоверие между Украиной и ее международными партнерами. Польская дипломатия считает такие заявления элементом масштабной кампании по дезинформации, направленной на отвлечение внимания мирового сообщества от российской агрессии против Украины.

Отдельно в МИДе Польши напомнили, что польская сторона полностью признает границы Украины, определенные международным правом, а также двусторонними соглашениями. В ведомстве призвали Россию прекратить распространять ложные нарративы и отказаться от собственных территориальных претензий соседним государствам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин заявил, что в будущем Украина потеряет западные земли, которые якобы будут разделены между Польшей, Венгрией и Румынией.

Также "Комментарии" писали, что Путин высказался о целях войны РФ против Украины: какие условия окончания.



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Источник: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-jednoznacznie-odrzuca-spekulacje-prezydenta-wladimira-putina-dotyczace-integralnosci-terytorialnej-ukrainy
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