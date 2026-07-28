Путін заявив про територіальні претензії Польщі до України: жорстка відповідь Варшави

Міністерство закордонних справ Польщі різко відреагувало на нові заяви очільника РФ Володимира Путіна про нібито територіальні претензії Варшави до України. У польському зовнішньополітичному відомстві назвали ці слова "фальшивими та повністю безпідставними", наголосивши, що вони є частиною російської інформаційної війни.

Польща відповіла Путіну на заяви про територіальні претензії до України. Фото з відкритих джерел

У заяві МЗС Польщі підкреслюється, що країна ніколи не висувала і не має наміру висувати жодних територіальних претензій до України. Варшава підтвердила свою незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща однозначно відкидає чергові фальшиві і повністю безпідставні спекуляції президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо нібито імперських прагнень сусідів і територіального поділу України, а також припущення про участь у цьому процесі Польщі", – зазначили у відомстві.

У Варшаві також заявили, що подібні висловлювання Кремля є спробою посіяти недовіру між Україною та її міжнародними партнерами. Польська дипломатія вважає такі заяви елементом масштабної кампанії дезінформації, спрямованої на відволікання уваги світової спільноти від російської агресії проти України.

Окремо у МЗС Польщі нагадали, що польська сторона повністю визнає кордони України, визначені міжнародним правом, а також двосторонніми угодами. У відомстві закликали Росію припинити поширювати неправдиві наративи та відмовитися від власних територіальних претензій до сусідніх держав.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Путін заявив, що в майбутньому "Україна втратить західні землі", які нібито будуть розділені між Польщею, Угорщиною та Румунією.