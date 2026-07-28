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Путін заявив про територіальні претензії Польщі до України: жорстка відповідь Варшави

МЗС Польщі назвало дезінформацією заяви Путіна про нібито територіальні претензії Варшави до України

28 липня 2026, 10:40
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Автор:
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Slava Kot

Міністерство закордонних справ Польщі різко відреагувало на нові заяви очільника РФ Володимира Путіна про нібито територіальні претензії Варшави до України. У польському зовнішньополітичному відомстві назвали ці слова "фальшивими та повністю безпідставними", наголосивши, що вони є частиною російської інформаційної війни.

Путін заявив про територіальні претензії Польщі до України: жорстка відповідь Варшави

Польща відповіла Путіну на заяви про територіальні претензії до України. Фото з відкритих джерел

У заяві МЗС Польщі підкреслюється, що країна ніколи не висувала і не має наміру висувати жодних територіальних претензій до України. Варшава підтвердила свою незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща однозначно відкидає чергові фальшиві і повністю безпідставні спекуляції президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо нібито імперських прагнень сусідів і територіального поділу України, а також припущення про участь у цьому процесі Польщі", – зазначили у відомстві.

У Варшаві також заявили, що подібні висловлювання Кремля є спробою посіяти недовіру між Україною та її міжнародними партнерами. Польська дипломатія вважає такі заяви елементом масштабної кампанії дезінформації, спрямованої на відволікання уваги світової спільноти від російської агресії проти України.

Окремо у МЗС Польщі нагадали, що польська сторона повністю визнає кордони України, визначені міжнародним правом, а також двосторонніми угодами. У відомстві закликали Росію припинити поширювати неправдиві наративи та відмовитися від власних територіальних претензій до сусідніх держав.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Путін заявив, що в майбутньому "Україна втратить західні землі", які нібито будуть розділені між Польщею, Угорщиною та Румунією.

Також "Коментарі" писали, що Путін висловився про цілі війни РФ проти України: які умови закінчення.



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Джерело: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-jednoznacznie-odrzuca-spekulacje-prezydenta-wladimira-putina-dotyczace-integralnosci-terytorialnej-ukrainy
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