«Путіна не вийде залякати»: Сікорський попередив Європу про нову загрозу від Росії

Росія, ймовірно, вже веде гібридну війну проти європейських країн, а Захід має дати їй рішучу відповідь, поки ситуація не вийшла з-під контролю. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи останні інциденти в Німеччині.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами польського дипломата, атака російських дронів на український літак в аеропорту Лейпциг/Галле стала черговим сигналом для Європи. Сікорський висловив підтримку Україні та Німеччині й наголосив, що нинішню ситуацію вже дедалі складніше сприймати як звичайний мирний час.

"Ми не прагнемо конфлікту з Росією, та схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну і потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати", — заявив глава польського МЗС.

На цьому тлі Варшава виступає за максимальне посилення санкційного тиску на Москву. За словами Сікорського, вже підготовлена пропозиція щодо внесення до санкційних списків близько 1620 фізичних та юридичних осіб.

Однак для затвердження нового пакета потрібна політична воля європейських лідерів. Польський міністр закликав ухвалити обмеження у відповідь на дії Росії не лише в Німеччині, а й в інших країнах Європи.

Окремий напрямок – російський дипломатичний корпус. Сікорський пропонує розглянути можливість закриття російських консульств, скорочення чисельності дипломатів РФ та обмеження їхнього пересування за межами країни акредитації.

Таким чином, Польща фактично закликає Європу перейти від реагування на окремі інциденти до системної політики стримування Росії. У Варшаві побоюються, що без жорсткої відповіді Москва сприйматиме відсутність масштабних наслідків як дозвіл на подальшу ескалацію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна терміново звернулася за допомогою до ЄС: без цього продовжувати війну буде вкрай складно.



