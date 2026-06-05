Пять лет запрета на въезд: как поступок украинца в Польше закончился депортацией

В Варшаве правоохранители задержали 57-летнего гражданина Украины, который незаконно выловил сома в озере Балатон в микрорайоне Гоцлав. Кроме браконьерства, мужчину обвиняют в негуманном обращении с живым существом. Из-за этого инцидента Пограничная служба Польши приняла решение о его срочном выдворении из страны.

Депортация украинца из Польши

Расследование инцидента началось после того, как в социальных сетях распространились фото и видео с места происшествия. Полиция Южной Праги оперативно установила личность нарушителя и задержала его. Мужчине инкриминируют нарушение сразу двух законов: о внутреннем рыболовстве и о защите животных.

"Его подозревают в транспортировке рыбы, которая была выловлена во время действующего периода запрета", — отметила заместитель инспектора и представитель Главного управления полиции VII района Варшавы Йоанна Венгжиняк. Она также добавила: "Отдельным пунктом обвинения является издевательство над сомом, поскольку мужчина перевозил его вообще без воды". За совершенное задержанному грозило до трех лет заключения.

Однако уголовным производством дело не ограничилось. Оценив действия иностранца, полицейские решили, что его пребывание в стране нежелательно, и передали материалы пограничникам, подчеркнув, что поведение мужчины "составляет угрозу общественному порядку". Реакция ведомства была мгновенной.

"Командующий пограничным постом в Варшаве выдал решение об обязательстве 57-летнего мужчины вернуться", — сообщила спикер Надвислянского пограничного подразделения, майор Дагмара Билец. По ее словам, документ не предусматривал возможности добровольного выезда. "В то же время, был введен запрет на повторный въезд на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на пять лет", — подчеркнула спикер.

Из-за серьезности правонарушения решение вступило в силу немедленно. В тот же день задержанный под конвоем был доставлен в автомобильный пункт пропуска "Дорогуск" и официально передан представителям Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице Польши возник скандал после того, как из городского озера Балатон исчез большой сом, живший там более 20 лет и ставший своеобразной "легендой" района Гоцлав. Полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, подозреваемого в незаконном вылове рыбы.



