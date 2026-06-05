Пять лет запрета на въезд: как поступок украинца в Польше закончился депортацией

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Недилько Ксения
В Варшаве правоохранители задержали 57-летнего гражданина Украины, который незаконно выловил сома в озере Балатон в микрорайоне Гоцлав. Кроме браконьерства, мужчину обвиняют в негуманном обращении с живым существом. Из-за этого инцидента Пограничная служба Польши приняла решение о его срочном выдворении из страны.
Депортация украинца из Польши
Расследование инцидента началось после того, как в социальных сетях распространились фото и видео с места происшествия. Полиция Южной Праги оперативно установила личность нарушителя и задержала его. Мужчине инкриминируют нарушение сразу двух законов: о внутреннем рыболовстве и о защите животных.
Однако уголовным производством дело не ограничилось. Оценив действия иностранца, полицейские решили, что его пребывание в стране нежелательно, и передали материалы пограничникам, подчеркнув, что поведение мужчины "составляет угрозу общественному порядку". Реакция ведомства была мгновенной.
Из-за серьезности правонарушения решение вступило в силу немедленно. В тот же день задержанный под конвоем был доставлен в автомобильный пункт пропуска "Дорогуск" и официально передан представителям Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице Польши возник скандал после того, как из городского озера Балатон исчез большой сом, живший там более 20 лет и ставший своеобразной "легендой" района Гоцлав. Полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, подозреваемого в незаконном вылове рыбы.