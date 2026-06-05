П'ять років заборони на в'їзд: як вчинок українця у Польщі закінчився депортацією

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Недилько Ксения
У Варшаві правоохоронці затримали 57-річного громадянина України, який незаконно виловив сома в озері Балатон, що в мікрорайоні Гоцлав. Окрім браконьєрства, чоловіка звинувачують у негуманному поводженні з живою істотою. Через цей інцидент Прикордонна служба Польщі ухвалила рішення про його термінове видворення з країни.
Депортація українця з Польщі
Розслідування інциденту розпочалося після того, як у соціальних мережах поширилися фото та відео з місця події. Поліція Південної Праги оперативно встановила особу порушника та затримала його. Наразі чоловікові інкримінують порушення одразу двох законів: про внутрішнє рибальство та про захист тварин.
Проте кримінальним провадженням справа не обмежилася. Оцінивши дії іноземця, поліцейські вирішили, що його перебування в країні є небажаним, та передали матеріали прикордонникам, наголосивши, що поведінка чоловіка "становить загрозу громадському порядку". Реакція відомства була миттєвою.
Через серйозність правопорушення рішення набуло чинності негайно. Того ж дня затриманого під конвоєм доставили до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ" і офіційно передали представникам Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці Польщі виник скандал після того, як з
міського озера Балатон зник великий сом, який жив там понад 20 років і став
своєрідною "легендою" району Гоцлав. Поліція затримала 57-річного
громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові риби.