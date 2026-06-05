П'ять років заборони на в'їзд: як вчинок українця у Польщі закінчився депортацією

У Варшаві правоохоронці затримали 57-річного громадянина України, який незаконно виловив сома в озері Балатон, що в мікрорайоні Гоцлав. Окрім браконьєрства, чоловіка звинувачують у негуманному поводженні з живою істотою. Через цей інцидент Прикордонна служба Польщі ухвалила рішення про його термінове видворення з країни.

Депортація українця з Польщі

Розслідування інциденту розпочалося після того, як у соціальних мережах поширилися фото та відео з місця події. Поліція Південної Праги оперативно встановила особу порушника та затримала його. Наразі чоловікові інкримінують порушення одразу двох законів: про внутрішнє рибальство та про захист тварин.

"Його підозрюють у транспортуванні риби, яку було виловлено під час чинного періоду заборони", — зазначила заступниця інспектора та речниця Головного управління поліції VII району Варшави Йоанна Венгжиняк. Вона також додала: "Окремим пунктом звинувачення є знущання з сома, оскільки чоловік перевозив його взагалі без води". За скоєне затриманому загрожувало до трьох років ув'язнення.

Проте кримінальним провадженням справа не обмежилася. Оцінивши дії іноземця, поліцейські вирішили, що його перебування в країні є небажаним, та передали матеріали прикордонникам, наголосивши, що поведінка чоловіка "становить загрозу громадському порядку". Реакція відомства була миттєвою.

"Командувач прикордонного посту у Варшаві видав рішення про зобов’язання 57-річного чоловіка повернутися", — повідомила речниця Надвіслянського прикордонного підрозділу, майор Дагмара Білець. За її словами, документ не передбачав можливості для добровільного виїзду. "Водночас було запроваджено заборону на повторний в’їзд на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на п’ять років", — підкреслила речниця.

Через серйозність правопорушення рішення набуло чинності негайно. Того ж дня затриманого під конвоєм доставили до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ" і офіційно передали представникам Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці Польщі виник скандал після того, як з міського озера Балатон зник великий сом, який жив там понад 20 років і став своєрідною "легендою" району Гоцлав. Поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові риби.



