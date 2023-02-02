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Пытки водой, побои и удушение: в Польше разгорелся скандал вокруг тюрьмы в Барчево

Это дело было взято под контроль районной прокуратуры, которая должна будет наказать виновных

сегодня, 21:18
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польские СМИ шокировали читателей новостью о том, как в одной из тюрем страны издеваются над заключенными. Согласно заключению сотрудников Национального механизма по предупреждению пыток (КМПТ), в исправительном учреждении в Барчево неоднократно избивали людей, пытали их водой и душили различными способами. В данный момент, пишет издание Polsat News, в отношении руководства и сотрудников тюрьмы Ольштынская районная прокуратура начала собственную проверку, также этим вопросом заинтересовалось много общественных деятелей и политиков. 

Пытки водой, побои и удушение: в Польше разгорелся скандал вокруг тюрьмы в Барчево

Фото с камер наблюдения



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Стоит отметить, что в обязанности КМПТ – специализированной группы при Уполномоченном по правам человека, входит проведение неожиданных проверок исправительных учреждений, анонимные разговоры с заключенными, а также мониторинг различных записей и видео с видеокамер. В отчете сотрудников данной группы, которые недавно нагрянули с проверкой в тюрьму в Барчево, описаны ужасные вещи, связанные с нечеловеческим обращением с заключенными. 


"Одна из таких проверок показала, что в исправительном учреждении имеют место насильственные действия в отношении заключенных. Члены рабочей группы единогласно решили уведомить о возможных правонарушениях прокуратуру", — заявил омбудсмен. 


Когда один из заключенных рассказал, как ему на лицо положили тряпку, а затем начали поливать водой, сотрудники КМПТ изучили все камеры видеонаблюдения и пришли к выводу, что, почти на всех записях, заключенных оттаскивают в закрытые от диапазона действия камеры места и длительное время что-то там делают. 


Другие заключенные также признались, что их неоднократно избивали. Однажды был случай, когда сотрудникам тюрьмы пришлось самостоятельно реанимировать заключенного, так как его избили до смерти, а скорую помощь, по понятным причинам, те вызвать боялись. 


Напомним, ранее мы сообщали, что в польской школе произошел взрыв.



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-02-02/barczewo-tortury-bicie-podduszanie-i-niszczenie-skarg-horror-wiezniow-wyszedl-na-jaw/?ref=1491573
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