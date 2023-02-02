Пытки водой, побои и удушение: в Польше разгорелся скандал вокруг тюрьмы в Барчево

Польские СМИ шокировали читателей новостью о том, как в одной из тюрем страны издеваются над заключенными. Согласно заключению сотрудников Национального механизма по предупреждению пыток (КМПТ), в исправительном учреждении в Барчево неоднократно избивали людей, пытали их водой и душили различными способами. В данный момент, пишет издание Polsat News, в отношении руководства и сотрудников тюрьмы Ольштынская районная прокуратура начала собственную проверку, также этим вопросом заинтересовалось много общественных деятелей и политиков.



Фото с камер наблюдения





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Стоит отметить, что в обязанности КМПТ – специализированной группы при Уполномоченном по правам человека, входит проведение неожиданных проверок исправительных учреждений, анонимные разговоры с заключенными, а также мониторинг различных записей и видео с видеокамер. В отчете сотрудников данной группы, которые недавно нагрянули с проверкой в тюрьму в Барчево, описаны ужасные вещи, связанные с нечеловеческим обращением с заключенными.





"Одна из таких проверок показала, что в исправительном учреждении имеют место насильственные действия в отношении заключенных. Члены рабочей группы единогласно решили уведомить о возможных правонарушениях прокуратуру", — заявил омбудсмен.





Когда один из заключенных рассказал, как ему на лицо положили тряпку, а затем начали поливать водой, сотрудники КМПТ изучили все камеры видеонаблюдения и пришли к выводу, что, почти на всех записях, заключенных оттаскивают в закрытые от диапазона действия камеры места и длительное время что-то там делают.





Другие заключенные также признались, что их неоднократно избивали. Однажды был случай, когда сотрудникам тюрьмы пришлось самостоятельно реанимировать заключенного, так как его избили до смерти, а скорую помощь, по понятным причинам, те вызвать боялись.





Напомним, ранее мы сообщали, что в польской школе произошел взрыв.