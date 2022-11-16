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Ракетный удар – это идеальный способ осуществить российскую провокацию против Польши – Моравецкий

Вероятно, 15 ноября украинская ракета попала по польскому пограничному поселку. Несмотря на это, в Польше не исключают и российские провокации.

16 ноября 2022, 15:25
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Автор:

Slava Kot

Во время массированной атаки российскими ракетами по территории Украины один снаряд попал в польский пограничный поселок Пшеводув. Премьер-министр Польши утверждает, что Россия таким образом могла совершить провокации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.

Ракетный удар – это идеальный способ осуществить российскую провокацию против Польши – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: с открытых источников

В среду президент встретился с премьер-министром Матеушем Моравецким и министрами, которые занимаются сферой безопасности. После встречи и совместного совещания премьер-министра и президента началось заседание СНБО.

Предварительное заключение по делу озвучил президент Польши. Анджей Дуда заявил, что, вероятно, это была украинская ракета, которая сбивала российские снаряды для защиты своей территории. Также польский президент добавил, что считает это несчастным случаем. Он сообщил, что это, скорее всего, ракета С-300 российского производства, вероятно, 1970-х годов.

Премьер-министр Польши соглашается с мнением президента, но заметил, что Российская Федерация могла устроить провокации.

"Ракетный удар – это идеальный способ осуществить российскую провокацию против Польши. Мы знаем, насколько хорошо россияне могут планировать такие вещи", – сообщил Матеуш Моравецкий после заседания СНБО.

Моравецкий добавил, что в условиях жесткой войны России против Украины не следует исключать все возможные сценарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал виновных в ракетных обстрелах Польши.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский Франциск осудил действия Российской Федерации 15 ноября, когда РФ запустила более 100 ракетных снарядов по территории Украины.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/duda-po-spotkaniu-bbn-wybuch-w-przewodowie-to-nie-byl-atak-na-polske/w7byvlg
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