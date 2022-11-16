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Ракетный удар по Польше: почему правительство несколько часов молчало о трагедии?

Политики уверяют, что не дав моментальный комментарий, власти поступили правильно

16 ноября 2022, 15:45
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

"Информацию лучше предоставить позже, но проверенную", — говорит заместитель пресс-секретаря политической партии "ПиС". 

Ракетный удар по Польше: почему правительство несколько часов молчало о трагедии?

Осколок с места приземления ракеты, из открытых источников

С высказыванием сотрудника пресс-службы пропрезидентской партии согласны не все, огромное количество поляков было возмущено, что первыми о ракетном ударе по Польше написали американские СМИ. И здесь речь идет совсем не о том, кто виноват в гибели двух граждан соседней страны, а в том, почему даже через несколько часов после трагедии польский народ продолжал оставаться в неведении, не зная, насколько серьезно обстоит ситуация.

Первое заявление правительства относительно взрыва ракеты на польской территории было сделано только через пару часов после случившегося. Наихудшее здесь то, что в Сети уже была уйма информации о происшествии, зарубежные и польские СМИ писали о нескольких погибших, прогнозировали начало войны между НАТО и Россией, и даже обвиняли третьи страны в данной трагедии. Поляки, приютившие в свое время беженцев, хорошо знают, как выглядит война изнутри, как это ужасное слово может искалечить судьбы миллионов семей. Именно поэтому, отсутствие официальных заявлений со стороны польских властей – это, по мнению населения, безответственно и неправильно.  

Один из первых развернутых комментариев был дан известным польским политиком Михалом Яхом. Мужчина акцентировал внимание на том, что в такие моменты не стоит разбрасываться непроверенными словами. 

"Сначала нужно проверить каждое слово, и лишь потом информировать о чем-то целую страну. То, что случилось, это ужасно, однако мы с вами не имеем никакого права обвинять Украину, это полностью вина Путина, который начал эту кровавую войну", — подчеркнул Ях. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, как президент Польши отреагировал на ракетный обстрел своего государства.



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Источник: https://wyborcza.pl/7,82983,29146476,dlaczego-rzad-przez-kilka-godzin-milczal-o-tragedii-w-przewodowie.html
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