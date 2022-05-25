"Ракеты могут улететь на 20 километров в сторону Запада": Дещица предупредил Польшу об угрозе

Россия может обстрелять территорию Польши и начать агрессию против этой страны. Также украинский посол рассказал, что в Польше уже готовятся к возможному нападению. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет BBC.

Андрей Дещица (фото из открытых источников)

По мнению украинского дипломата, Польша видит и понимает, к чему может привести агрессия Кремля. Следовательно, в стране задумались о своей безопасности, в частности, увеличили бюджет на оборону и покупают новое вооружение.

"И если Польша видит, до чего может довести эта агрессивная политика России в Украине, то вполне актуально готовиться к тому, чтобы это не произошло в Польше. Поэтому они вполне серьезно готовятся к этому — они обновили закон об обороне, увеличили бюджет на оборону, увеличили количество территориальной обороны, производят закупку современных видов вооружения для армии", — сказал Дещица.

Украинский посол допустил, что вполне возможно, что Россия может обстрелять Польшу, ведь ее ракеты падают в нескольких километрах от ее границы.

"Нападет ли Россия на Польшу — этот вопрос надо задавать России, но это вполне возможно. Россия обстреливает Львов или Яворов, расположенный в нескольких десятках километров от Польши, и вполне возможно, что эти ракеты могут улететь на 20 километров в сторону Запада. А это уже будет территория Польши", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Польша стала вторым домом для многих украинцев. В отчете Европейской комиссии отмечается, что в Польше из-за войны в Украине ожидается рост инфляции, также прогнозируется ускорение роста цен на сырье и ослабление польской национальной валюты — злотого. Но так ли плохо с польской экономикой?

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