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Разблокирует ли Польша границу с Украиной: о чем договорились стороны

Польша заявила о прорыве в переговорах по разблокированию украинской границы

сегодня, 19:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украина и Польша по результатам переговоров в Киеве совершили прорыв в вопросе решения проблемы блокады украинской границы польскими перевозчиками. Об этом после встреч в украинской столице заявил замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж. Заявление чиновника опубликовало издание Wirtualna Polska, передает портал "Комментарии".

Разблокирует ли Польша границу с Украиной: о чем договорились стороны

Польские перевозчики продолжают блокировать украинскую границу. Фото из открытых источников

Павел Гончарж сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой Сергеем Деркачем. По словам польского чиновника, Киев и Варшава согласовывают "последние детали" и готовы к компромиссам в вопросе разблокирования границы. Чиновник надеется, что "до Рождества удастся решить эту проблему".

Гончарж сообщил, что польский министр инфраструктуры планирует встретиться с комитетом, организовавшим блокаду границы, чтобы обсудить достигнутые в Киеве компромиссы.

"Украина борется с Россией. Но есть также интересы польских предпринимателей, которые беспокоятся о своем существовании и о том, что украинские перевозчики могут вытеснить их с рынка перевозок в Евросоюзе. Мы пытаемся решить эту проблему. Я думаю, что после сегодняшней встречи в Киеве стартовая позиция очень хорошая", — подчеркнул Павел Ганчарж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новое польское правительство, которое в декабре возглавил Дональд Туск, приняло решение об увольнении руководства трех государственных медиа. Без должностей остались руководители "Польского радио", Польского агентства печати РАР и телевидения TVР. В правительстве Туска увольнение руководства СМИ объяснили внедрением реформы государственных медиа и необходимостью их деполитизации.



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Источник: https://www.wp.pl/
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