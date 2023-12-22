Разблокирует ли Польша границу с Украиной: о чем договорились стороны

Украина и Польша по результатам переговоров в Киеве совершили прорыв в вопросе решения проблемы блокады украинской границы польскими перевозчиками. Об этом после встреч в украинской столице заявил замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж. Заявление чиновника опубликовало издание Wirtualna Polska, передает портал "Комментарии".

Польские перевозчики продолжают блокировать украинскую границу. Фото из открытых источников

Павел Гончарж сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой Сергеем Деркачем. По словам польского чиновника, Киев и Варшава согласовывают "последние детали" и готовы к компромиссам в вопросе разблокирования границы. Чиновник надеется, что "до Рождества удастся решить эту проблему".

Гончарж сообщил, что польский министр инфраструктуры планирует встретиться с комитетом, организовавшим блокаду границы, чтобы обсудить достигнутые в Киеве компромиссы.

"Украина борется с Россией. Но есть также интересы польских предпринимателей, которые беспокоятся о своем существовании и о том, что украинские перевозчики могут вытеснить их с рынка перевозок в Евросоюзе. Мы пытаемся решить эту проблему. Я думаю, что после сегодняшней встречи в Киеве стартовая позиция очень хорошая", — подчеркнул Павел Ганчарж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новое польское правительство, которое в декабре возглавил Дональд Туск, приняло решение об увольнении руководства трех государственных медиа. Без должностей остались руководители "Польского радио", Польского агентства печати РАР и телевидения TVР. В правительстве Туска увольнение руководства СМИ объяснили внедрением реформы государственных медиа и необходимостью их деполитизации.

