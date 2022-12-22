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Разбомбленные здания Харькова украсили необычным подарком из Польши

Символизирующие дружбу между Польшей и Украиной картины привлекли внимание нескольких всемирно известных изданий

сегодня, 11:33
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

На административном здании Харькова, которое было разрушено российскими ракетами, появились картины известного польского художника Матиаса Фогеля. Два полотна, украсившие разбомбленное здание обратили на себя внимание множества мировых СМИ, которые успели назвать эти картины "символом польско-украинской" дружбы. 

Разбомбленные здания Харькова украсили необычным подарком из Польши

Картина Матиаса Фогеля, из открытых источников


Художник Матиас Фогель имеет очень большую популярность в Польше. 35-летний мужчина живет в культурной столице своей Родины — Вроцлаве, в котором он и придумал проект "Заброшенное искусство". В рамках данной инициативы художник начал размещать свои работы на стенах нежилых домов и зданий, подземных переходах и просто на случайных сооружениях на улице. 


И если раньше полотна Матиаса Фогеля радовали глаз только польских ценителей искусства, то, начиная с декабря месяца с работами художника смогут познакомиться и харьковчане. 


На двух картинах, которые Фогель передал Харькову, изображены две пожилые женщины. В руках у них спицы для вязания — старушки вяжут прапор, каждая своей страны — Украины и Польши соответственно. На эти полотна обратили внимание такие мировые издания, как BBC и The Guardian. В своих материалах они назвали картины художника из Вроцлава "символом польско-украинской дружбы". 


Ожидается, что вскоре и в других городах Украины, которые пострадали от российского террора, появятся подобные творения искусства, однако где и когда это произойдет, а также, что именно будет изображено на картинах, неизвестно.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше состоялась встреча мэров Львова и Варшавы. Руководитель польской столицы пообещал закурить для Украины большое количестве генераторов. 



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Источник: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29283818,przejmujaca-praca-artysty-z-wroclawia-zawisla-w-zbombardowanym.html?_ga=2.45342950.316150975.1671444878-1559444219.1667394767
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