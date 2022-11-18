"Раздает интервью" и рекламирует новую книгу: Юлия Мендель "засветилась" в Польше

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Vitalii Rozkariaka
Украинская
журналиста Юлия Мендель, ставшая известной благодаря тесному сотрудничеству с
Владимиром Зеленским в начале его президентского срока, активизировалась в
публичном пространстве Польши в качестве писательницы. Именно такой вывод можно
сделать, прочитав недавнее интервью с ее участием, опубликованное авторитетным
польским изданием Wyborcza.
Юлия Мендель, из открытых источников
Более детально
изучив материал, становиться ясно, что это и не интервью вовсе. Принцип
написания и публикации интервью в СМИ включает в себя, как минимум, вступление,
вопросы, и, конечно же, другую уточняющую информацию, которая исходит
непосредственно от автора материала. В данном же случае видно, что статья
больше похожа на "письмо читателя", в котором рассказ ведется от первого лица.
Монолог Юлии
Мендель, опубликованный в польском издании Wyborcza поднимает серьезные политические
вопросы, касающиеся нынешней ситуации в Украине и мире, бывшая пресс-секретарь
Зеленского рассказывает о своем детстве, а также делится прогнозами относительно
того, каким будет Украина в случае победы.
"Мы – украинцы,
очень устали физически, однако по-прежнему сильны морально. Миллионы из нас
сейчас жертвуют жизнями, чтобы возобновить мир на планете и выстроить
совершенно новую жизнь", — пишет журналистка.
Помимо
развернутых рассуждений Мендель на разные темы, нельзя было не обратить
внимание, что материал, опубликованный на Wyborcza нес в себе и рекламный
характер. Это довольно легко понять, ведь столь авторитетное издание без предварительной
договоренности с героем материала не рекомендовало бы своим читателям посетить
презентацию книги Юлии Мендель. Там также размещена и ссылка на веб-сайт, где "рукопись"
можно приобрести. Речь идет о книге "Борьба за нашу жизнь", которую
новоиспеченная писательница намерена презентовать завтра, 19 ноября в польском
городе Жешув.
Судя по всему,
Мендель, когда-то прикрывающая информационный тыл Зеленского, решила дать знать
о себе Европе, начав активно рассказывать о своей жизни и рекламировать себя,
как писательницу.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в РФ американскую спортсменку отправили в колонию поселения на
10 лет.
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