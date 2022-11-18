"Раздает интервью" и рекламирует новую книгу: Юлия Мендель "засветилась" в Польше

Украинская журналиста Юлия Мендель, ставшая известной благодаря тесному сотрудничеству с Владимиром Зеленским в начале его президентского срока, активизировалась в публичном пространстве Польши в качестве писательницы. Именно такой вывод можно сделать, прочитав недавнее интервью с ее участием, опубликованное авторитетным польским изданием Wyborcza.

Юлия Мендель, из открытых источников

Более детально изучив материал, становиться ясно, что это и не интервью вовсе. Принцип написания и публикации интервью в СМИ включает в себя, как минимум, вступление, вопросы, и, конечно же, другую уточняющую информацию, которая исходит непосредственно от автора материала. В данном же случае видно, что статья больше похожа на "письмо читателя", в котором рассказ ведется от первого лица.

Монолог Юлии Мендель, опубликованный в польском издании Wyborcza поднимает серьезные политические вопросы, касающиеся нынешней ситуации в Украине и мире, бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказывает о своем детстве, а также делится прогнозами относительно того, каким будет Украина в случае победы.

"Мы – украинцы, очень устали физически, однако по-прежнему сильны морально. Миллионы из нас сейчас жертвуют жизнями, чтобы возобновить мир на планете и выстроить совершенно новую жизнь", — пишет журналистка.

Помимо развернутых рассуждений Мендель на разные темы, нельзя было не обратить внимание, что материал, опубликованный на Wyborcza нес в себе и рекламный характер. Это довольно легко понять, ведь столь авторитетное издание без предварительной договоренности с героем материала не рекомендовало бы своим читателям посетить презентацию книги Юлии Мендель. Там также размещена и ссылка на веб-сайт, где "рукопись" можно приобрести. Речь идет о книге "Борьба за нашу жизнь", которую новоиспеченная писательница намерена презентовать завтра, 19 ноября в польском городе Жешув.

Судя по всему, Мендель, когда-то прикрывающая информационный тыл Зеленского, решила дать знать о себе Европе, начав активно рассказывать о своей жизни и рекламировать себя, как писательницу.

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