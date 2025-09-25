Дозволу НАТО ніхто не чекатиме: яке рішення щодо війни в Україні хоче ухвалити Польща

Варшава готує закон, який дасть військовим право збивати російські дрони над Україною без очікування дозволу НАТО та ЄС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Euractiv".

Атака на Польщу. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що Польща має намір внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проектом, польські сили зможуть збивати російські об'єкти, зокрема дрони, над Україною без попереднього узгодження з НАТО чи ЄС.

Проект, поданий Міністерством оборони ще у червні, очікує на швидке ухвалення.

Спочатку закон надавав право президенту санкціонувати розгортання військ на запит уряду у випадках збройного конфлікту, миротворчих місій, антитерористичних операцій чи евакуацій.

Але 2022 року – за день до повномасштабного вторгнення російських військ – уряд PiS змінив його. Тепер узгодження з НАТО, ЄС та країною перебування польських військ стало обов'язковим.

Комісія з розслідування російського впливу пізніше критикувала цю норму, наголосивши, що вона позбавила Варшаву права діяти самостійно проти дронів з України та Білорусі.

Враховуючи нові реалії, правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом "спочатку стріляй, потім питай", надаючи військовим більше гнучкості у реагуванні на погрози.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Польщі переважна більшість громадян відкинула припущення Трампа про випадковість російського удару. Політики назвали інцидент навмисною дією Москви.

Більшість поляків не вірять, що вторгнення російських дронів у ніч проти 10 вересня було випадковим. Цілих 81,7% респондентів відкидають таку можливість, тоді як лише 10,6% згодні з припущенням президента США Дональда Трампа, що це могло бути ненавмисною дією.



