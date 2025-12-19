РФ в Украине не остановится: какие меры экстренно предпринимает Польша

Польша меняет подход к обороне восточного направления, рассматривая меры, которые еще недавно казались невозможными. По данным inPoland, страна впервые со времен Холодной войны планирует возобновить производство противопехотных мин для укрепления границ с Беларусью и Калининградской областью России.

Польские военные. Фото: из открытых источников

Решение стало возможным после официального выхода Польши из Оттавского договора, запрещавшего производство и применение противопехотных мин. Подобный шаг ранее сделали страны Балтии, чтобы усилить обороноспособность своих территорий. Теперь Варшава сможет включить эти средства в программу "Восточный щит" (Tarcza Wschod), рассчитанную на 2024–2028 годы и направленную на противодействие военным и гибридным угрозам со стороны России и Беларуси.

Ожидается, что производство начнется после завершения процедуры выхода из конвенции – ориентировочно после 20 февраля 2026 года. Польская оборонная компания Belma, уже поставляющая армии другие виды мин, заявила о готовности выпускать до 1,2 миллиона противопехотных мин ежегодно. Общие запасы могут исчисляться миллионами единиц, что позволит существенно усилить восточную оборону страны.

При этом не исключается передача части произведенных мин Украине. В Министерстве обороны подчеркнули, что приоритетом остаются собственные нужды страны, но поддержка Киева имеет стратегическое значение.

"Украинско-российский фронт – это польский и европейский фронт безопасности", — отметили в ведомстве.

Таким образом, Польша формирует долгосрочную стратегию безопасности, используя новые возможности и демонстрируя готовность к защите восточного направления в условиях нарастающих региональных угроз.

