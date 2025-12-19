РФ в Україні не зупиниться: яких заходів негайно вживає Польща

Польща змінює підхід до оборони східного напрямку, розглядаючи заходи, які ще нещодавно здавалися неможливими. За даними inPoland, країна вперше з часів Холодної війни планує відновити виробництво протипіхотних мін для зміцнення кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Польська армія. Фото: з відкритих джерел

Рішення стало можливим після офіційного виходу Польщі з Оттавського договору, який забороняв виробництво та застосування протипіхотних мін. Подібний крок раніше зробили країни Балтії, щоби посилити обороноздатність своїх територій. Тепер Варшава зможе включити ці кошти до програми "Східний щит" (Tarcza Wschod), розрахованої на 2024–2028 роки та спрямованої на протидію військовим та гібридним загрозам з боку Росії та Білорусі.

Очікується, що провадження розпочнеться після завершення процедури виходу з конвенції – орієнтовно після 20 лютого 2026 року. Польська оборонна компанія Belma, яка вже постачає армії інші види мін, заявила про готовність випускати до 1,2 мільйонів протипіхотних мін щорічно. Загальні запаси можуть обчислюватися мільйонами одиниць, що дозволить суттєво посилити східну оборону країни.

При цьому не виключається передача частини вироблених мін Україні. У Міністерстві оборони наголосили, що пріоритетом залишаються власні потреби країни, але підтримка Києва має стратегічне значення.

"Українсько-російський фронт – це польський та європейський фронт безпеки", — зазначили у відомстві.

Таким чином, Польща формує довгострокову безпекову стратегію, використовуючи нові можливості та демонструючи готовність до захисту східного напрямку в умовах наростаючих регіональних загроз.

Читайте також на порталі "Коментарі" — польська влада підготувала законопроект щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку повномасштабної війни в Україні.



