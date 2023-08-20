Россия планировала теракты в Польше: СМИ узнали детали

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) разоблачило российскую шпионскую сеть, которая следила за важными объектами инфраструктуры и готовила теракт с подрывом путей поставки оружия в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Washington Post.

Железнодорожные пути с военной техникой. Фото из открытых источников

В начале 2023 года в Польше появились странные предложения работы. Главная цель задач – расклеивание пророссийских плакатов и наклеек. Однако впоследствии анонимный работодатель требовал выполнять все более сложные задачи. Он хотел, чтобы наемники наблюдали и фотографировали морские порты, ж/д маршруты и другие стратегические объекты.

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Согласно данным The Washington Post в марте эти российские шпионы должны были совершить подрыв рельсов с поездом, перевозившим военное вооружение в Украину. Именно на Польшу приходится около 80% поставок западной военной техники для Украины.

Если бы русский план сработал, для Кремля он окупился на многих уровнях. Это замедлило бы поставки оружия и разожгло бы возмущение против 1,5 миллиона украинцев, прибывших в Польшу с начала вторжения. Поскольку среди задержанных по делу есть украинцы, а также белорусы и россияне.

Как пишет The Washington Post, сначала польские спецслужбы хотели понаблюдать за "железнодорожной" сетью шпионов, чтобы узнать о ней как можно больше. Однако ABW пришлось вмешаться, когда оказалось, что действия, связанные со сходом поезда с рельсов, были уже близки к реализации. Польские спецслужбы разрушили шпионскую сеть России и арестовали ее участников. Офицер ABW сообщил, что по крайней мере два новобранца вызвались совершить нападение и что место и время уже согласованы.

"Это первый признак того, что россияне пытаются организовать диверсии и даже теракты в Польше", – заявил польский уполномоченный по вопросам инфобезопасности Станислав Жарин.

Один из сотрудников спецслужб ABW рассказал, что, несмотря на разоблачение сети и арест ее участников, в Польше остается более широкая угроза, ведь российские разведывательные службы остаются активными и "будут пытаться устранить допущенные ими ошибки".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко заявил о желании наладить отношения с Западом: Польша резко реагирует.

