Россия взялась за Польшу: Туск сделал заявление о диверсии Москвы, чтобы подорвать помощь Украине

Пожар на польском предприятии, связанном с производством беспилотников для Украины, был результатом преднамеренного поджога, за которым стоит Россия. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, назвав произошедшее очередным эпизодом российской эскалации на территории Европы.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Это продолжение эскалации действий России в Европе", — заявил Дональд Туск.

При этом он подчеркнул, что подобные инциденты уже происходили ранее и, вероятно, не станут последними.

Польская прокуратура в день происшествия квалифицировала инцидент как террористическое преступление. Следствие считает, что к нему может быть причастна иностранная разведка, а само возгорание носило характер умышленного поджога.

Особое значение произошедшему придает профиль предприятия. Завод производит беспилотные системы, предназначенные в том числе для Украины. Инцидент произошел на фоне сообщений об активизации российских попыток воздействовать на объекты в Европе, которые прямо или косвенно связаны с поддержкой украинской оборонной промышленности.

При этом в Польше практически одновременно возник еще один серьезный пожар. В Люблине загорелось предприятие, работающее в аэрокосмической отрасли. Компания производит компоненты для авиационной техники, включая детали для самолетов и вертолетов.

Пока польские власти не сообщили о прямой связи между двумя возгораниями. Однако последовательность событий уже усиливает опасения Варшавы относительно возможных диверсионных операций.

Для Польши эта история выходит далеко за рамки обычного расследования пожара. Если версия о российском следе подтвердится, речь будет идти о новой форме давления Москвы на европейские страны – через атаки на предприятия, связанные с оборонным производством и поддержкой Украины.

Варшава тем самым получает еще один аргумент в пользу усиления защиты критической и военной инфраструктуры, а европейским странам предстоит учитывать, что российская война может проявляться далеко за пределами украинского фронта.

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