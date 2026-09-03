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Росія взялася за Польщу: Туск зробив заяву про диверсію Москви, щоб підірвати допомогу Україні

Польська влада кваліфікувала спалах як терористичний злочин, пов'язаний з іноземною розвідкою. Варшава попереджає: подібні атаки можуть повторитись

3 вересня 2026, 09:25
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Кравцев Сергей

Пожежа на польському підприємстві, пов'язаному з виробництвом безпілотників для України, була наслідком навмисного підпалу, за яким стоїть Росія. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, назвавши подію черговим епізодом російської ескалації на території Європи.

Росія взялася за Польщу: Туск зробив заяву про диверсію Москви, щоб підірвати допомогу Україні

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

"Це продовження ескалації дій Росії в Європі", — заявив Дональд Туск.

При цьому він наголосив, що подібні інциденти вже відбувалися раніше і, ймовірно, не стануть останніми.

Польська прокуратура у день події кваліфікувала інцидент як терористичний злочин. Слідство вважає, що до нього може бути причетна іноземна розвідка, а саме займання мало характер навмисного підпалу.

Особливого значення події надає профіль підприємства. Завод виробляє безпілотні системи, призначені для України. Інцидент стався на тлі повідомлень про активізацію російських спроб впливати на об'єкти в Європі, які безпосередньо чи опосередковано пов'язані з підтримкою української оборонної промисловості.

При цьому в Польщі практично одночасно виникла ще одна серйозна пожежа. У Любліні спалахнуло підприємство, що працює в аерокосмічній галузі. Компанія виробляє компоненти для авіаційної техніки, включаючи деталі для літаків та гелікоптерів.

Поки що польська влада не повідомила про прямий зв'язок між двома займаннями. Однак послідовність подій уже посилює побоювання Варшави щодо можливих диверсійних операцій.

Для Польщі ця історія виходить далеко за межі звичайного розслідування пожежі. Якщо версія про російський слід підтвердиться, йтиметься про нову форму тиску Москви на європейські країни – через атаки на підприємства, пов'язані з оборонним виробництвом та підтримкою України.

Варшава тим самим отримує ще один аргумент на користь посилення захисту критичної та військової інфраструктури, а європейські країни мають враховувати, що російська війна може виявлятися далеко за межами українського фронту.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/polands-donald-tusk-blames-moscow-over-a-drone-factory-fire/
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