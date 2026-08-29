Туск назвал ключевые месяцы для войны в Украине

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Кравцев Сергей
Россия может готовиться к новому витку эскалации, а ближайшие семь-восемь месяцев способны стать критическими для безопасности Украины, Польши и других стран региона. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с безопасностью в Европе.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
По словам польского премьера, Варшава получает сигналы, которые свидетельствуют о серьёзной подготовке России к дальнейшему повышению напряжённости. Речь, как отметил Туск, идёт не только о продолжающейся войне против Украины, но и о потенциальных угрозах для всего региона.
Дональд Туск отдельно обратил внимание на предстоящие осенние и зимние месяцы. По его словам, Россия рассматривает этот период как ключевой и активно готовится к возможному усилению противостояния.
Польский лидер призвал не недооценивать подобные сигналы и максимально серьёзно относиться к возможному развитию событий. При этом он не раскрыл конкретных деталей, которые позволили бы оценить характер предполагаемой российской подготовки.
Заявление Туска прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и сохраняющейся напряжённости в сфере европейской безопасности. Польша, граничащая с Украиной и являющаяся членом НАТО, рассматривает российскую агрессию как одну из ключевых угроз безопасности региона.
Таким образом, ближайшие месяцы, по оценке Варшавы, могут стать периодом повышенного риска, а развитие ситуации будет зависеть как от действий России, так и от способности Украины и её союзников противостоять возможной эскалации.
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