Туск назвал ключевые месяцы для войны в Украине

Россия может готовиться к новому витку эскалации, а ближайшие семь-восемь месяцев способны стать критическими для безопасности Украины, Польши и других стран региона. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с безопасностью в Европе.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По словам польского премьера, Варшава получает сигналы, которые свидетельствуют о серьёзной подготовке России к дальнейшему повышению напряжённости. Речь, как отметил Туск, идёт не только о продолжающейся войне против Украины, но и о потенциальных угрозах для всего региона.

"Ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона", — заявил польский премьер.

Дональд Туск отдельно обратил внимание на предстоящие осенние и зимние месяцы. По его словам, Россия рассматривает этот период как ключевой и активно готовится к возможному усилению противостояния.

"Известно, что Россия очень серьёзно готовится к эскалации напряжённости – как в войне с Украиной, так и во всём регионе, и что для России эта осень и зима должны быть ключевыми", — подчеркнул политик.

Польский лидер призвал не недооценивать подобные сигналы и максимально серьёзно относиться к возможному развитию событий. При этом он не раскрыл конкретных деталей, которые позволили бы оценить характер предполагаемой российской подготовки.

Заявление Туска прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и сохраняющейся напряжённости в сфере европейской безопасности. Польша, граничащая с Украиной и являющаяся членом НАТО, рассматривает российскую агрессию как одну из ключевых угроз безопасности региона.

Таким образом, ближайшие месяцы, по оценке Варшавы, могут стать периодом повышенного риска, а развитие ситуации будет зависеть как от действий России, так и от способности Украины и её союзников противостоять возможной эскалации.

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