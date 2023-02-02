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Россиянка откусила палец польке, потом выплюнула его и начала смеяться: везде была кровь

Обосновавшись на острове, девушки пришли на пляж и тут же начали искать свободный шезлонг. Остановившись возле такового, к ним тут же подбежали россияне и начали скандалить, что, мол этот шезлонг занят их компанией, хотя на нем никаких вещей и не было

сегодня, 15:01
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

На днях дочь известного польского фехтовальщика Петра Созанского – Моника, поделилась в социальных сетях историей со своей недавней поездки в Таиланд. Из сообщения становится ясно, что на одном из курортов девушка со своей подругой подверглась нападению россиян. В результате подруга Моники по имени Ангелина получила серьезное ранение – гражданка России откусила ей палец. 

Россиянка откусила палец польке, потом выплюнула его и начала смеяться: везде была кровь

Моника Созанская + скрин с ее соцсетей

 


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История началась с того, как две подруги – Моника и Ангелина, решили отправиться на отдых в Таиланд. По приезду девушки обосновались на острове Панган. Как только они пришли на пляж, тут же начали искать свободный шезлонг. Остановившись возле такового, к ним тут же подбежали россияне и начали скандалить, что, мол этот шезлонг занят их компанией, хотя на нем никаких вещей и не было. На скандал отреагировали официанты заведения, которые попросили россиян успокоиться и отдать шезлонг двум девушкам, так как они пришли первые.

 

Казалось бы, конфликт исчерпан, однако, как только ушли сотрудники заведения, к двум подругам подошла россиянка и набросилась на одну из девушек. В итоге неизвестная откусила палец Ангелине, которая много лет живет в Великобритании. 

 

"Она схватила руку моей подруги Ангелины и откусила ей часть пальца, после чего выплюнула его на песок и начала улыбаться. Это было как фильме ужасов, везде была кровь", — пишет Моника. 

 

Россиянка была задержана, но как только ей в руки был отдан паспорт, она отправилась в аэропорт и улетела в Россию. 

 

Правоохранители Таиланда заявили, что если данная особь приедет еще хотя бы раз в их страну, она тут же будет задержана полицией. 

 

Напомним, ранее наше издание сообщало, как полиция американского штата Чикаго нашла в одном из домов замороженный труп 96-летней польки. Судя по всему, тело женщины спрятала дочь, которая была задержана полицией в рамках совершенно другого правонарушения



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-02-02/polka-pojechala-do-tajlandii-rosjanka-odgryzla-palec-jej-przyjaciolce/?ref=1491574
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