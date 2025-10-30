Российский самолет вновь ворвался в воздушное пространство НАТО: детали инцидента

Польские истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Обращает на себя внимание то, что это уже второй подобный случай за два последних дня. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Ил-20. Фото: из открытых источников

"Сегодня МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем, как и вчера", — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, ключевая угроза идет с востока, угроза идет из Российской Федерации. Существует давление на польско-белорусскую границу, где ежедневно осуществляются попытки незаконного пересечения границы. Там размещено пять тысяч солдат, которые ежедневно участвуют в операциях, и оттуда нарушается польское воздушное пространство.

Стоит отметить, Ил-20 – это советский самолет, созданный на базе Ил-18, который используется для радиоэлектронной разведки и ведения радиоэлектронной борьбы. Машина оснащена радаром бокового обзора, инфракрасным сканером и различными датчиками для сбора информации.

Этот самолет стал первым в СССР, который сочетал в себе комплекс различных средств воздушной разведки, работавших по разным принципам получения данных. Его производство продолжалось с 1968 до 1976 года, а сейчас он находится на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации.

29 октября польские истребители уже вылетали на перехват российского самолета Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.



