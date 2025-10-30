logo

BTC/USD

106921

ETH/USD

3722.98

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Российский самолет вновь ворвался в воздушное пространство НАТО: детали инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский самолет вновь ворвался в воздушное пространство НАТО: детали инцидента

Польские истребители перехватили российский разведчик над Балтикой второй раз за два дня

30 октября 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польские истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Обращает на себя внимание то, что это уже второй подобный случай за два последних дня. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Российский самолет вновь ворвался в воздушное пространство НАТО: детали инцидента

Ил-20. Фото: из открытых источников

"Сегодня МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем, как и вчера", — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, ключевая угроза идет с востока, угроза идет из Российской Федерации. Существует давление на польско-белорусскую границу, где ежедневно осуществляются попытки незаконного пересечения границы. Там размещено пять тысяч солдат, которые ежедневно участвуют в операциях, и оттуда нарушается польское воздушное пространство.

Стоит отметить, Ил-20 – это советский самолет, созданный на базе Ил-18, который используется для радиоэлектронной разведки и ведения радиоэлектронной борьбы. Машина оснащена радаром бокового обзора, инфракрасным сканером и различными датчиками для сбора информации.

Этот самолет стал первым в СССР, который сочетал в себе комплекс различных средств воздушной разведки, работавших по разным принципам получения данных. Его производство продолжалось с 1968 до 1976 года, а сейчас он находится на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации.

29 октября польские истребители уже вылетали на перехват российского самолета Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости