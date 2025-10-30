Російський літак знову увірвався до повітряного простору НАТО: деталі інциденту

Польські винищувачі МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Привертає увагу те, що це вже другий подібний випадок за два останні дні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив міністр нацоборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Іл-20. Фото: із відкритих джерел

"Сьогодні МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем, як і сьогодні", — заявив Косиняк-Камиш.

За його словами, ключова загроза йде зі Сходу, загроза йде з Російської Федерації. Існує тиск на польсько-білоруський кордон, де щодня здійснюються спроби незаконного перетину кордону. Там розміщено п'ять тисяч солдатів, які щоденно беруть участь в операціях, і звідти порушується польський повітряний простір.

Варто зазначити, Іл-20 – це радянський літак, створений на базі Іл-18, який використовується для радіоелектронної розвідки та ведення радіоелектронної боротьби. Машина оснащена радаром бокового огляду, інфрачервоним сканером та різними датчиками для збору інформації.

Цей літак став першим у СРСР, який поєднував у собі комплекс різних засобів повітряної розвідки, які працювали за різними принципами отримання даних. Його виробництво тривало з 1968 до 1976 року, а зараз перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

29 жовтня польські винищувачі вже вилітали на перехоплення російського літака Іл-20, який виконував розвідку міжнародного повітряного простору над Балтійським морем.

Представник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща уважно стежить за тим, щоб повітряний простір країни не порушувався.



