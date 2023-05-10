Российскому Калининграду вернут историческое название: в Польше приняли важное решение

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши приняла решение больше не называть Калининград и Калининградскую область российскими названиями. Как предает портал "Комментарии", об этом пишет "Rzeczpospolita".

Калининград. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, теперь для города с названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и Крулевецкая область соответственно.

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"Город, носящий в настоящее время русское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец", — говорится в заявлении комиссии, а нынешнее русское название есть "искусственное крещение, не связанное ни с городом, ни с областью".

В заявлении поясняют, факт присвоения имени Калинина, преступника-соисполнителя, виновного, в том числе, в вынесении постановления о массовом убийстве поляков (катынском расстреле) крупного города, расположенного у границ Польши, имеет эмоциональный, негативный характер в Польше.

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