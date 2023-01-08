Рождественская трапеза во Вроцлаве: украинские блюда и подарки для детей

Местные СМИ Польши начали отчитываться после прошедших праздников о том, как прошли выходные, помеченные красным цветом. И если в самой Польше 6 января отмечается день "Трех Королей" то у многих украинцев, живущих там — Рождество.



Празднование Рождества, из открытых источников





Так, к примеру, во Вроцлаве состоялась Рождественская трапеза, которую волонтеры организовали для греко-католиков и православных, отмечающих рождение Христа на две недели позже, чем католики (25 декабря). По данным местных СМИ, праздничный "ужин" был рассчитан на 400 человек, однако на него пришло гораздо больше украинцев, их угощали украинскими блюдами, а маленьким детям дарили подарки.





Журналистам Wyborcza.pl удалось пообщаться с некоторыми учасниками мероприятия, среди них, говорится в сообщении, больше всего беженцев. Ольга родом из Марганца, расположенного недалеко от Запорожья, городок также находится в непосредственной близости от Энергодара. В начале войны муж отвёз Ольгу и ребёнка к границе а сам вернулся домой.





"Невероятно трудное время. Муж далеко, постоянно переживаю за него. Мы с ребёнком тут, уже немного адаптировались. От сегодняшнего мероприятия в шоке, ведь к празднованию нашего праздника отнеслись очень уважительно, поляки организовали такую себе встречу украинцев, сплотили нас еще больше, приготовили украинские блюда и даже не забыли о детях, они получили символические подарки",- рассказывает беженка.





Стоит добавить, что 6 и 7 января храмы во Вроцлаве и других польских городах были переполнены украинцами, живая очередь из беженцев временами становилась длиннее 500 метров.





Напомним, ранее мы сообщали, что очередной гуманитарный конвой из Польши отправился в Украину. В этот раз в соседней стране решили уделить внимание образованию, закупив генераторы для Львовского технологического университета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!