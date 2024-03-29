С чем Польша точно не готова мириться: Туск высказался о спорах с Украиной

Реагируя на спорные моменты по аграрной и торговой политике в отношении Украины премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поляки и так помогают украинцам чем могут. Как передает портал "Комментарии", свое мнение премьер высказал в интервью изданию "Gazeta Wyborcza".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Дональд Туск заявил, что считает себя "самым проукраинским политиком в Европе", но при этом на первом месте для него остаются интересы своих граждан.

"Поляки платят высокую цену. Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины... Мы хотим помочь Украине, чем можем. Но на последнем саммите Европейского совета я утверждал, что идея свободной торговли с Украиной должна быть переработана. Я хочу честного соглашения с Украиной по этому вопросу", – высказался Дональд Туск.

Стоит напомнить, в Варшаве 28 марта прошли межправительственные консультации между Украиной и Польшей. По результатам встречи, на которой затронули вопросы российско-украинской войны, блокирования польско-украинской границы и так далее, премьер-министры Денис Шмыгаль и Дональд Туск провели совместную пресс-конференцию. Стороны подписали Совместное заявление, в котором очертили нынешние отношения и дальнейшие планы. Какие выводы можно сделать на данный момент? Чего ожидать в дальнейшем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – такого не было с 1945 года: Туск рассказал, что произошло с Европой.



