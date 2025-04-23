С этими фантазиями вам придется попрощаться: в Польше обратились с посланием к РФ

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Кравцев Сергей
Путинский режим должен ответить за свои преступления в Украине, а не мечтать о влиянии в Восточной Европе. Эти фантазии Кремль должен забыть раз и навсегда. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Топ-дипломат Польши напомнил, что в советские времена русские построили в Варшаве посольство, которое должно было выглядеть как резиденция губернатора.
Сикорский подчеркнул, что времена кардинально изменились, и у него есть послание к россиянам.
Министр иностранных дел Польши рекомендовал Москве заняться лучшим управлением тем, что, согласно международному праву, находится в пределах их границ.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше в течение последних четырех дней замечено 250 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. В ходе рейдов есть задержанные. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении X польских пограничников.
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