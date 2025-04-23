Путинский режим должен ответить за свои преступления в Украине, а не мечтать о влиянии в Восточной Европе. Эти фантазии Кремль должен забыть раз и навсегда. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

"Российский империализм – наш враг. Такова наша нынешняя политика в отношении режима Путина. Другой не будет", — отметил Сикорский.

Топ-дипломат Польши напомнил, что в советские времена русские построили в Варшаве посольство, которое должно было выглядеть как резиденция губернатора.

Сикорский подчеркнул, что времена кардинально изменились, и у него есть послание к россиянам.

"Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов и все равно мало?", – заявил Сикорский, обращаясь к россиянам.

Министр иностранных дел Польши рекомендовал Москве заняться лучшим управлением тем, что, согласно международному праву, находится в пределах их границ.

"Вместо того чтобы фантазировать о том, как отвоевать Варшаву, побеспокойтесь о том, удержите ли вы Хайшенвай (так Китай официальной называет Владивосток — ред.)", — заявил глава польской дипломатии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше в течение последних четырех дней замечено 250 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. В ходе рейдов есть задержанные. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении X польских пограничников.

Также издание "Комментарии" сообщало – на США больше нет надежды: под чей "ядерный зонтик" теперь хочет Польша.



