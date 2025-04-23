logo

BTC/USD

93738.97

ETH/USD

1814.63

LTC/USD

84.49

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша С этими фантазиями вам придется попрощаться: в Польше обратились с посланием к РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

С этими фантазиями вам придется попрощаться: в Польше обратились с посланием к РФ

Министр иностранных дел Польши намекнул, что советские времена России уже никогда не вернуть

сегодня, 14:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим должен ответить за свои преступления в Украине, а не мечтать о влиянии в Восточной Европе. Эти фантазии Кремль должен забыть раз и навсегда. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

С этими фантазиями вам придется попрощаться: в Польше обратились с посланием к РФ

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

"Российский империализм – наш враг. Такова наша нынешняя политика в отношении режима Путина. Другой не будет", — отметил Сикорский.

Топ-дипломат Польши напомнил, что в советские времена русские построили в Варшаве посольство, которое должно было выглядеть как резиденция губернатора.

Сикорский подчеркнул, что времена кардинально изменились, и у него есть послание к россиянам. 

"Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов и все равно мало?", – заявил Сикорский, обращаясь к россиянам.

Министр иностранных дел Польши рекомендовал Москве заняться лучшим управлением тем, что, согласно международному праву, находится в пределах их границ.

"Вместо того чтобы фантазировать о том, как отвоевать Варшаву, побеспокойтесь о том, удержите ли вы Хайшенвай (так Китай официальной называет Владивосток — ред.)", — заявил глава польской дипломатии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше в течение последних четырех дней замечено 250 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. В ходе рейдов есть задержанные. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении X польских пограничников.

Также издание "Комментарии" сообщало – на США больше нет надежды: под чей "ядерный зонтик" теперь хочет Польша.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/szef-msz-w-sejmie-sytuacja-miedzynarodowa-najtrudniejsza-od-dekad
Теги:

Новости

Все новости