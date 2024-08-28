Сбивать ракеты над территорией Украины: в Польше сделали заявление

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского по поводу дополнительной помощи, в частности в сбитии российских ракет над Украиной. По словам Косиняк-Камиша, такое решение следует принимать с учетом безопасности Польши.



Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что понимает слова Владимира Зеленского, ведь польское правительство предоставило Украине большую поддержку, в частности многомиллиардную помощь и военную технику.

"Но безопасность польского государства всегда является для меня самым высоким императивом, и все решения, которые мы принимаем в этом вопросе, принимаются через призму безопасности польского государства", — сказал польский министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава не представляет такое решение самостоятельно и не видит поддержки среди членов НАТО.

"Ни одна страна не будет единолично принимать такие решения. Я не вижу в НАТО сторонников, чтобы это решение принималось", — добавил глава Минобороны Польши.

Как сообщал портал "Комментарии", Косиняк-Камыш также прокомментировал возможность передать Украине истребители МиГ, которые также в речи упомянул Зеленский. По его словам, эти боевые самолеты Украина сможет получить только тогда, когда Польша усилится новыми самолетами, в частности, истребителями F-35, которые прибудут не ранее 2026 года из США.

Также "Комментарии" писали о представителе МИД РФ Олеге Тяпкине, который пригрозил Польше за попытки защищать Украину от российских ракет. По его словам, Варшава получит "совершенно конкретный" ответ от Москвы за такие попытки активности.