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Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии: обвиняют ОУН и УПА в геноциде

Сейм Польши обвинил ОУН и УПА в геноциде на Волыни и указал на гибель более 100 тысяч поляков.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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К 80-летию Волынской трагедии польский сейм принял новое постановление, которое чтит память жертв тех событий. Резолюцию поддержали все 440 польских депутатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DGP.

Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии: обвиняют ОУН и УПА в геноциде

Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии. Фото из открытых источников

В резолюции говорится, что примирение между Украиной и Польшей должно происходить путем признания вины и памяти жертв войны. В частности, в тексте обвиняют в геноциде ОУН и УПА.


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"11 июля 1943 года на Волыни произошло Кровавое воскресенье – кульминационный момент Волынской резни, геноцида, запланированного лидерами ОУН с целью уничтожения поляков на юго-восточных окраинах, части Полесья, Люблинщины и Подкарпатья", — говорится в постановлении.

Кроме того, в документе отмечается, что "украинские войска под знаком ОУН и УПА, часто поддерживаемые мирным украинским населением, напали на 99 городов бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и уничтожили значительную часть их жителей".

В документе также отмечено, что 11 июля в Польше является Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, который совершили украинские националисты против граждан Второй Речи Посполитой. По информации польской стороны, в то время было убито более 100 тыс. поляков.

Несмотря на обвинения ОУН и УПА, польский сейм призвал почтить всех жертв Волынской трагедии, в том числе и украинцев.

"Особое признание следует отдать тем представителям украинского народа, которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершенном их землякам", — написано в резолюции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президенты Украины и Польши вместе почтили память жертв Волынской трагедии. Однако сообщения на официальных страницах лидеров вызвали шквал критики среди поляков.

Также "Комментарии" писал об Анджее Дуде, который назвал условия введения польских войск в Украину.



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Источник: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/8761283,sejm-przyjal-uchwale-upamietniajaca-ofiary-rzezi-wolynskiej.html
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