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Шокирующее поведение Колодзейчака. Чиновник Туска перевел стрелки на украинцев

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак отверг все обвинения в своем неприемлемом поведении во время встречи с украинской делегацией по обсуждению транзита продукции, сообщает Onet

сегодня, 17:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак считает, что все обвинения его в так называемом неприемлемом и шокирующем поведении во время встречи с украинской делегацией 28 марта в Варшаве не что иное, как попытки его дискредитировать и исключить из переговорного процесса.

Шокирующее поведение Колодзейчака. Чиновник Туска перевел стрелки на украинцев

Михаил Колодзейчак

Колодзейчак отметил, что такие обвинения начали распространять, так как украинской стороне могло вроде бы не понравиться то, как он хорошо подготовился к переговорам.

Польский чиновник утверждает, что при встрече он использовал исключительно содержательные аргументы. При этом он заявил, что именно украинская делегация вела себя вопреки всем дипломатическим нормам и правилам.

При этом Колодзейчак утверждает, что только раз выходил из помещения, где проходило заседание. Относительно его фото, где он развалился в кресле, замминистра заявил, что якобы переговоры были длинными и все участники устали.

Колодзейчак утверждает, что его пытаются дискредитировать и исключить из переговорного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представители польских ассоциаций фермеров, присутствовавших на встрече польских и украинских чиновников , заявили, что поведение Колодзейчака было странным, а в дальнейшем даже шокирующим. В частности, по их словам, заместитель министра часто выходил из зала заседаний и постоянно что-то читал в смартфоне.

Впоследствии, когда стороны переговоров были близки к компромиссу, Колодзейчак якобы набросился на украинскую делегацию. Фермеры говорят, что поведение замминистра было агрессивным. Вроде бы они даже имели с чиновником на этот счет разговор.




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Источник: https://www.onet.pl/?utm_source=www.eurointegration.com.ua_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&pid=e19a187e-a824-4891-bc5f-fc845aa49602&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
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