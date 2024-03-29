Шокирующее поведение Колодзейчака. Чиновник Туска перевел стрелки на украинцев

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак считает, что все обвинения его в так называемом неприемлемом и шокирующем поведении во время встречи с украинской делегацией 28 марта в Варшаве не что иное, как попытки его дискредитировать и исключить из переговорного процесса.

Михаил Колодзейчак

Колодзейчак отметил, что такие обвинения начали распространять, так как украинской стороне могло вроде бы не понравиться то, как он хорошо подготовился к переговорам.

Польский чиновник утверждает, что при встрече он использовал исключительно содержательные аргументы. При этом он заявил, что именно украинская делегация вела себя вопреки всем дипломатическим нормам и правилам.

При этом Колодзейчак утверждает, что только раз выходил из помещения, где проходило заседание. Относительно его фото, где он развалился в кресле, замминистра заявил, что якобы переговоры были длинными и все участники устали.

Колодзейчак утверждает, что его пытаются дискредитировать и исключить из переговорного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представители польских ассоциаций фермеров, присутствовавших на встрече польских и украинских чиновников , заявили, что поведение Колодзейчака было странным, а в дальнейшем даже шокирующим. В частности, по их словам, заместитель министра часто выходил из зала заседаний и постоянно что-то читал в смартфоне.

Впоследствии, когда стороны переговоров были близки к компромиссу, Колодзейчак якобы набросился на украинскую делегацию. Фермеры говорят, что поведение замминистра было агрессивным. Вроде бы они даже имели с чиновником на этот счет разговор.