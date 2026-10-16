Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что с января 2025 года США не выделяли новых средств на оборону Украины, а финансовую нагрузку по поддержке Киева взяла на себя Европа. Об этом сообщает Clash Report.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам польского дипломата, европейские страны продолжают финансировать оборонные потребности Украины на фоне изменения американского подхода.

Радослав Сикорский также прокомментировал сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере разведки, отметив, что Украина располагает и другими источниками получения необходимой информации.

Отдельное внимание глава польского МИД уделил политике российского президента Владимира Путина. Сикорский заявил, что российский лидер разрушает перспективы развития собственной страны ради цели подчинить Украину.

Кроме того, польский министр обвинил Москву в использовании политических связей в Европе для продвижения российских интересов. По его утверждению, некоторые европейские политики, включая одного из бывших или действующих немецких канцлеров, работают в интересах Кремля и получают от него деньги. Эти обвинения требуют отдельного подтверждения и не должны восприниматься как установленный факт без дополнительных доказательств.

Сикорский также заявил, что Россия уступает Китаю позиции на собственном рынке, пытаясь сохранить финансовые возможности для продолжения войны против Украины. По его оценке, такая политика вредит долгосрочным интересам самой России.

"Путин начал эту войну, и он понесет за это ответственность. Россия не имеет права оккупировать Украину, которая была мирным государством", — подчеркнул польский министр.

Заявления Сикорского отражают жесткую позицию Варшавы в отношении российской агрессии и поднимают вопрос о распределении ответственности между союзниками Киева. При этом утверждение об отсутствии американского финансирования требует уточнения: прекращение выделения новых средств не обязательно означает остановку всех поставок, ранее профинансированных или согласованных США.

На этом фоне Европа продолжает играть ключевую роль в поддержке Украины, а вопрос о будущем американской помощи остается одним из важнейших факторов безопасности региона.

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