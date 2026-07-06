Скандал между Украиной и Польшей усиливается: что теперь делать Киеву

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Кравцев Сергей
Если у президента Польши Навроцкого после его скандальных заявлений подрос рейтинг, значит градус поляки будут повышать. Премьер Туск тоже будет в это играть, чтобы не быть непатриотичным. Вирус уже запущен. В это легко играть. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Украина и Польша. Фото: из открытых источников
При этом эксперт считает, что Украине в нынешней ситуации не нужно вступать в спор. При этом не следует идти и на уступки.
По его словам, потом будут рассказывать, что нам делать, куда поступать, ликвидировать оружие, чтобы им не было страшно. Эксперт отмечает, что что-то подобное мы уже проходили, когда пытались всем понравиться (ликвидировали оружие по требованию США, не инвестировали в ракеты, потому что Меркель это не нравилось, и США тоже). А потом получили и эмбарго на поставку оружия в 14 году от "гарантов", а затем министр финансов Германии после начала широкомасштабного вторжения сказал нашему послу: "А что с тобой разговаривать? Вас через 2 недели уже не будет. Спасибо. Урок изучен.
По его мнению, пусть поляки продолжают покупать американское оружие, которое без разрешения США не будет стрелять, втридорога. Это их проблемы, а не наши.
Эксперт отмечает, смешнее всего, что поляки реально думают, что, тратя огромные ресурсы на американское оружие, это привяжет США к ним. США их цинично бросят и переключат внимание на Украину как на более серьезных людей, поскольку Украина уже субъективнее, чем Польша, не под контролем и может навести шухеру на пол Евразии, в Африке и т.д. Это не порядок для них.
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