Скандал между Украиной и Польшей усиливается: что теперь делать Киеву

Если у президента Польши Навроцкого после его скандальных заявлений подрос рейтинг, значит градус поляки будут повышать. Премьер Туск тоже будет в это играть, чтобы не быть непатриотичным. Вирус уже запущен. В это легко играть. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

При этом эксперт считает, что Украине в нынешней ситуации не нужно вступать в спор. При этом не следует идти и на уступки.

"Мы не 100 долларов, чтобы всем понравиться. Мы должны нравиться в первую очередь себе. Не УПА и Бандера, да Мазепа с Хмельницким и тому подобное. Всегда есть тема, чтобы компостировать мозг. По сути, Польша требует от нас "денацификацию", а Венгрия продвигает нам "федерализацию" и ЛНР и ДНР, как это делает Россия, шантажируя нас мифическим вступлением в ЕС, куда нас и не собирается принимать", – отметил эксперт.

По его словам, потом будут рассказывать, что нам делать, куда поступать, ликвидировать оружие, чтобы им не было страшно. Эксперт отмечает, что что-то подобное мы уже проходили, когда пытались всем понравиться (ликвидировали оружие по требованию США, не инвестировали в ракеты, потому что Меркель это не нравилось, и США тоже). А потом получили и эмбарго на поставку оружия в 14 году от "гарантов", а затем министр финансов Германии после начала широкомасштабного вторжения сказал нашему послу: "А что с тобой разговаривать? Вас через 2 недели уже не будет. Спасибо. Урок изучен.

"В первую очередь нам нужно исключить Польшу из всех общих проектов по вооружению, а то неизвестно потом, куда полетят ракеты, дроны и т.д. Рано им еще иметь такое оружие без контроля. Если есть возможность, то исключить из проекта Фрея общеевропейской антибаллистической программы. У них есть фермеры, Навроцкий, ордена. Они сами справятся", – отметил аналитик.

По его мнению, пусть поляки продолжают покупать американское оружие, которое без разрешения США не будет стрелять, втридорога. Это их проблемы, а не наши.

Эксперт отмечает, смешнее всего, что поляки реально думают, что, тратя огромные ресурсы на американское оружие, это привяжет США к ним. США их цинично бросят и переключат внимание на Украину как на более серьезных людей, поскольку Украина уже субъективнее, чем Польша, не под контролем и может навести шухеру на пол Евразии, в Африке и т.д. Это не порядок для них.

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