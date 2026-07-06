Скандал між Україною та Польщею посилюється: що тепер робити Києву

Якщо у президента Польщі Навроцького після його скандальних заяв підріс рейтинг, то, значить, градус поляки будуть підвищувати. Прем’єр Туск теж буде в це грати, щоб не бути "непатріотичним". Вірус вже запущено. У це легко грати. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

При цьому експерт вважає, що Україні у нинішній ситуації не потрібно вступати у суперечку. При цьому не варто йти й на поступки.

"Ми не 100 доларів, щоб усім сподобатись. Ми повинні подобатися у першу чергу собі. Не УПА та Бандера, так Мазепа з Хмельницьким тощо. Завжди є тема, щоб компостувати мозок. По суті, Польща вимагає від нас "денацифікацію", а Угорщина просуває нам "федералізацію" та ЛНР і ДНР, як це робить Росія, шантажуючи нас міфічним вступом в ЄС, куди нас і не збирається приймати", – зазначив експерт.

За його словами, потім будуть розповідати, що нам робити, куди вступати, ліквідувати зброю, щоб їм не було страшно. Експерт зауважує, що щось подібне ми вже проходили, коли намагалися всім сподобатися (ліквідовували зброю на вимогу США, не інвестували в ракети, бо Меркель це не подобалося, і США також). А потім отримали і ембарго на постачання зброї у 14 році від "гарантів", а потім міністр фінансів Німеччини після початку широкомасштабного вторгнення сказав нашому послу: "А що з тобою розмовляти. Вас через 2 тижні вже не буде". Дякую. Урок вивчено.

"У першу чергу нам потрібно виключити Польщу зі всіх спільних проєктів щодо озброєння, а то невідомо потім, куди полетять ракети, дрони тощо. Рано їм ще мати таку зброю без нашого контролю. Якщо є можливість, то виключити з проєкту "Фрея" загальноєвропейської антибалістичної програми. У них є фермери, Навроцький, ордени. Вони самі впораються", – зазначив аналітик.

На його думку, нехай поляки продовжують купувати американську зброю, яка без дозволу США не буде стріляти, втридорога. Це їхні проблеми, а не наші.

Експерт наголошує, найсмішніше, що поляки реально думають, що, витрачаючи величезні ресурси на американську зброю, це прив’яже США до них. США їх цинічно кинуть і переключать увагу на Україну як на більш серйозних людей, оскільки Україна вже більш суб’єктна, ніж Польща, не під контролем і може навести шухеру на пів Євразії, в Африці тощо. Це не порядок для них.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Туск звернувся до Києва з новою вимогою: на який крок від України чекає Польща.



